Pourquoi la Foire du Trône a-t-elle lieu si tôt et est-elle si courte cette année ?

Organisée dans le Bois de Vincennes (Paris), la Foire du Trône commence dès ce vendredi 22 mars, soit bien plus tôt qu’à l’accoutumée. Autre spécificité : l’édition de cette année ne durera qu’un seul mois.

Des festivités avancées et écourtées. Les attractions et restaurants de la Foire du Trône ouvrent dès ce vendredi 22 mars sur la pelouse de Reuilly du Bois de Vincennes à Paris (12e arrondissement). L’événement, qui brasse chaque année plusieurs millions de visiteurs, durera cette année un mois (contre deux mois habituellement) et s’achèvera le 21 avril.

C’est en raison de l’organisation des Jeux Olympiques à Paris au mois d’août, que l’édition 2024 de la célèbre fête foraine du sud-est parisien subit quelques bouleversements.

En effet, environ 5.000 militaires seront logés sous des tentes en plein Paris sur la pelouse de Reuilly pendant les Jeux olympiques. «La proximité entre les lieux de stationnement et les lieux de déploiement est un enjeu stratégique qui porte en son sein l'enjeu de la mobilité et de la réactivité de nos forces», justifie le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris.

C’est donc précisément pour permettre l’installation de ce camp militaire XXL, que les forains ont été priés, par les autorités, de plier bagages plus tôt exceptionnellement cette année. Une annonce qui à l’époque avait suscité une levée de boucliers chez les exploitants de manèges.