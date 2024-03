SNCF : trafic très perturbé à la gare Montparnasse ce vendredi après un accident de personne près de Massy

Ce vendredi 22 mars, un accident de personne survenu à Massy a fortement perturbé la circulation des trains en provenance et à destination de la Bretagne, des Pays de la Loire et du Sud-Ouest à la gare parisienne de Montparnasse.

Le trafic était fortement perturbé ce vendredi 22 mars au matin à la gare Montparnasse, située dans le 15e arrondissement de Paris. En cause, un accident de personne survenu à Massy ayant entraîné l’interruption du trafic peu avant 8h et impactant la circulation des trains en provenance et à destination de la Bretagne, des Pays de la Loire et du Sud-Ouest.

Selon la SNCF, «des retards allant de 60 minutes à 2h30 sont à prévoir», les trains ayant été retenus à la gare Montparnasse jusqu’à 10h30. Sur son site internet, la SNCF a indiqué que les pompiers, la gendarmerie et les équipes techniques étaient sur place, à 8h38, «pour intervenir chacun sur leur périmètre».

Une reprise progressive du trafic

Une enquête a été menée par la gendarmerie et les pompes funèbres étaient arrivées sur place à 9h52 afin d’entamer leur intervention. «Pour améliorer les conditions d'attente des clients qui sont à bord des TGV retenus dans les gares, l'avitaillement des trains en bouteilles d'eau et en coffrets collation est en cours», a écrit la SNCF.

Enfin, aux alentours de 10h30, la gendarmerie, à l’issue de son enquête, a donné l’autorisation à la SNCF de «reprendre la circulation des trains sur une voie en direction de Paris. Les trains se remettent en marche progressivement».