Éric Ciotti : «La période qui s'ouvre avec les Jeux olympiques renforce bien entendu le fait que notre pays peut être une cible»

Invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1, le président des Républicains, Eric Ciotti, est revenu ce dimanche 24 mars sur la menace terroriste qui pèse sur la France en raison de l’organisation des Jeux olympiques. Selon lui, notre pays «peut être une cible».

L’attentat perpétré en Russie et revendiqué par Daesh, causant au moins 133 morts et plusieurs dizaines de blessés selon le dernier bilan provisoire, vient rappeler que la menace terroriste est toujours bien présente en Europe. Selon le président des Républicains, Éric Ciotti, la France pourrait à nouveau être la cible des terroristes, qui pourraient profiter de l’organisation des Jeux olympiques de Paris pour frapper le pays.

«La menace est toujours là, nous le savons. La période qui s'ouvre avec les Jeux olympiques renforce bien entendu le fait que notre pays peut être une cible. Une cible puisque tous les projecteurs vont être braqués sur lui, et qu’il y a traditionnellement et malheureusement, et l’histoire des Jeux olympiques en témoigne, toujours des menaces liées aux grands événements, qui attirent un regard planétaire», a rappelé le député des Alpes-Maritimes.

«Il faut être absolument vigilant. Nous avons des services de renseignement extrêmement performants, nous avons voté il y a quelques années une loi, sous la présidence de François Hollande, qui a doté nos services de techniques et de moyens de renseignement. Ces services ont été renforcés, que cela soit la DGSI, la DGSE ou la direction du renseignement militaire. Mais il faut dire avec humilité que le risque zéro n’existe pas et que nous ne sommes pas à l’abri contrairement à ce que l’on peut entendre», a-t-il prévenu.

Des moyens de sécurité «décuplés»

Pour rappel, alors que les Jeux olympiques de Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez avait indiqué que «la situation sécuritaire s’améliore à Paris», notamment dans le quartier touristique de la tour Eiffel et dans les transports ferroviaires, deux secteurs sous haute surveillance. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a de son côté confirmé que les moyens pour assurer la sécurité de l’événement seront «décuplés».

«Le ministère de l'Intérieur sera prêt pour organiser la cérémonie d'ouverture, pour assurer la sécurité des spectateurs et des équipes», a détaillé le ministre de l'Intérieur, lors d'un déplacement au commissariat de La Plaine, à Saint-Denis, en novembre dernier. «Nous serons parfaitement au rendez-vous», a-t-il insisté, pour les Jeux à Paris.