Emmanuel Macron en Guyane et au Brésil : quels sont les enjeux du déplacement du chef de l'Etat ?

Le président de la République est attendu lundi en Guyane, pour une visite de deux jours, dans un contexte sécuritaire plutôt tendu. Emmanuel Macron se rend ensuite au Brésil, pour relancer les relations diplomatiques avec le plus grand pays d’Amérique latine.

Insécurité, chômage, autonomie et désenclavement… Les enjeux de la visite d’Emmanuel Macron en Guyane sont nombreux, et les attentes des locaux élevées.

Le chef de l’État est attendu lundi à Cayenne, pour une visite de deux jours. L’un des principaux thèmes sur lequel Emmanuel Macron est attendu est celui de la criminalité et de la sécurité. L’année 2023 a été une année record en termes de criminalité en Guyane, avec «59 homicides, auxquels il faut ajouter les 250 tentatives» selon le procureur de la République Yves Le Clair, cela fait 20,6 homicides pour 100.000 habitants quand la moyenne nationale s'établit à 1,5 pour 100.000. La question du trafic d’armes, de plus en plus important, sera également au cœur des discussions.

Mais l’un des principaux dossiers d’Emmanuel Macron en Guyane est celui du désenclavement : alors que le territoire fait la taille du Portugal, il n’est doté que de 400 kilomètres de routes nationales, rendant certaines zones particulièrement isolées, et affectant ainsi l’emploi. Un jeune de 15 à 29 ans sur trois n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation, en particulier dans les zones isolées non reliées au réseau routier. Par ailleurs, 53% des Guyanais vivent sous le seuil de pauvreté.

Le désenclavement est la priorité de nombreux élus depuis la liquidation d'Air Guyane en 2023, qui assurait la desserte aérienne des communes isolées. Un collectif citoyen, Apachi, avait notamment organisé les Assises du désenclavement en novembre dernier, et avait souligné la nécessité de développer «prioritairement les infrastructures routières», préalable à l'aménagement du territoire et au développement économique.

Vers une autonomie de la Guyane ?

Plusieurs élus locaux ont également appelé à une autonomie de la Guyane, inspirée de l’accord trouvé entre le gouvernement et les élus sur le statut particulier de la Corse. La Guyane est engagée depuis deux ans dans ce processus mais contrairement aux Corses, n'est pas entrée dans le vif des négociations avec Paris.

L’écologie et la protection de l’environnement seront également au cœur de cette visite du président de la République, qui devra présenter des «objectifs ambitieux de production sur les différentes filières agricoles» en Guyane à l'horizon 2030, mais également se rendre à la frontière avec le Brésil, dans le Parc amazonien de Guyane, pour parler de la valorisation de la forêt et rencontrer des militaires engagés dans une opération de lutte contre l'orpaillage.

Emmanuel Macron en profitera pour traverser la frontière et rencontrer son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula Da Silva, pour discuter des enjeux de la forêt et de la lutte contre la déforestation illégale. Cette rencontre marquera un nouveau départ dans les relations diplomatiques entre la France et le Brésil, après le mandat catastrophique du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait éloigné le Brésil de la scène internationale.

«Nous sommes dans une relance de la relation bilatérale et du partenariat stratégique avec le Brésil», après des temps difficiles sous la présidence Bolsonaro, a notamment souligné l'Élysée. «La question c’est comment le président Lula peut limiter la déforestation dans son pays tout en évitant de nourrir le populisme qui pourrait conduire à l'élection d’un nouveau (Jair) Bolsonaro après lui», a pointé la présidence française.