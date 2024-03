Malika Sorel : «Rejoindre la liste de Jordan Bardella aux européennes était une évidence»

«Rejoindre la liste de Jordan Bardella était une évidence», a déclaré la numéro 2 sur la liste du RN aux élections européennes, Malika Sorel, au micro de Sonia Mabrouk dans La Grande Interview sur CNEWS.

Invitée sur le plateau de La Grande Interview sur CNEWS, Malika Sorel s'est expliquée sur son choix de rejoindre la liste RN de Jordan Bardella aux élections européennes.

«Rejoindre Jordan Bardella était une évidence», a déclaré la numéro deux de la liste RN, assurant que son choix n'est que la continuité de ce qu'elle a toujours accompli.

Malika Sorel est initialement connue comme essayiste, pour avoir publié plusieurs travaux sur l'immigration, l'éducation, et la jeunesse.

«Au-dessus des clivages gauche-droite»

Celle qui était initialement issue du courant Sarkozyste a affirmé être gaulliste et se définir «au-dessus des clivages gauche-droite», comme son «maître» Dominique de Villepin.

«De Gaulle disait : "il n'y a pas de gauche ni de droite en France", et pour lui, représenter une fraction de la population était un "crime et une erreur impardonnable", et c'est comme ça que je me vois», a indiqué la femme politique.

«Le parti de Marine Le Pen est un parti qui ressemble à celui du général de Gaulle, social et national, je m'y retrouve pleinement», a-t-elle conclu.