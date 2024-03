Menaces d'attentat dans les collèges et lycées : Alsace, Île-de-France, Reims... Près de 130 établissements visés depuis la semaine dernière

Après un piratage informatique, plusieurs établissements scolaires d’Alsace, de Reims et d'Île-de-France ont reçu ce lundi des «messages malveillants» à caractère terroriste dans leurs espaces numériques de travails, menaçant sévèrement la sécurité des élèves et du personnel. Au total, près de 130 sites ont été visés depuis la semaine dernière.

Le lycée Bartholdi de Colmar ferme ses portes ce lundi matin. Même scénarios pour le collège-lycée Kléber de Strasbourg et d'autres établissements scolaires de la région. Les professeurs et élèves déjà présents ont été évacués par mesure de précaution. Près de 130 collèges et lycées ont été visés par des menaces depuis la semaine dernière.

Pour cause, des «messages malveillants» à caractère terroriste ont été envoyés sur la plate-forme Mon Bureau Numérique qui sert d’échange entre les parents d’élèves, élèves et professeurs. Une centaine d’établissements scolaires sont concernés par le piratage informatique ayant reçu le même message sur leurs espaces numériques de travail (ENT).

«lundi, 122 établissements vont exploser»

Le lycée Boucher de Perthes d'Abbeville fait partie des établissements concernés. Le message a été envoyé à l'un des élèves et revendiqué par «Daech». Il mentionne vouloir venger «mes frères morts au combat». De plus, l'individu évoque une menace d'attaque «armée» avec «des explosifs» pour le lundi 25 mars, visant «un maximum» d'établissements, a rapporté France Info.

Dans un autre message consulté par l'AFP samedi, envoyé aux parents d'élèves d'un collège lillois, il est mentionné que «lundi, 122 établissements vont exploser», celui-ci visant prinicipalement les établissements des Hauts-de-France.

des vidéos de décapitation jointes

Une dizaine d'établissements de l'académie de Reims ont été la cible de menaces d'attentats via leurs Espaces numériques de travail (ENT) piratés, a indiqué le rectorat lundi, quelques jours après des messages similaires dans les académies de Lille, Amiens et en Ile-de-France. Selon le rectorat, certains des messages reçus contenaient une vidéo de décapitation.

La situation de ce lundi fait écho à une situation qui s'étend sur plusieurs jours un peu partout en France, surtout en Île-de-France. Les professeurs et élèves de plusieurs lycées franciliens ont reçu des messages mercredi soir sur leur Espace Numérique de Travail (ENT).

Les établissements avaient tous reçu un même mail anonyme, détaillant le «projet» d'une personne se réclamant de l'État Islamique. Ce message menaçait : «Demain, je ferai exploser l'établissement tout entier», et annonçait une intention d'agir jeudi dernier entre 11h et 15h. Une vidéo de décapitation se trouvait également en pièce jointe.

Le messages faisant état d'une menace terroriste, a amené la police à enquêter. «Ils pensent rester anonymes mais nous les traquons. Ils pensent être à l'abri mais nous les sanctionnons. Plusieurs dizaines d'auteurs de ces menaces, intervenues ces derniers mois, ont d'ores et déjà été judiciarisés», selon le Premier ministre Gabriel Attal.

Les établissements visés dans les académies d'Amiens, Lille, et Reims, rouvriront en début d'après-midi avec une sécurisation par la police, la gendarmerie et les équipes mobiles de sécurité de l'Education nationale. Les accès aux ENT de ces trois académies ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre.