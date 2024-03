Investissements, recrutements... Comment le RER C va-t-il regagner en régularité ?

La présidente d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse a annoncé ce mardi un panel de leviers pour améliorer la ponctualité sur la ligne du RER C.

Une ligne en grande difficulté. À l'occasion d'un déplacement ce lundi sur les installations du RER C à Brétigny (Essonne), Valérie Pécresse a assuré que la régularité de la ligne «s'améliorera dès les vacances de Pâques», alors que celle-ci a été loin de remplir les objectifs en matière de ponctualité sur l'année 2023.

En janvier dernier, la plus longue ligne du réseau ferré francilien affichait une ponctualité proche des 80,9%, à 9 point de l'objectif fixé par IDFM, derrière le RER B qui bénéficie des actions du plan Ramette pour optimiser ses performances.

Lundi, Valérie Pécresse avait de nouveau listé la ligne C du RER parmi les axes sur lesquels il est le plus compliqué de voyager, à l'occasion d'une conférence de presse sur l'organisation des JOP 2024, rappelant qu'elle desservira deux sites d'épreuves à Versailles (épreuves équestres) et Saint-Quentin-en-Yvelines (golf et VTT notamment).

Des investissements prévus sur la ligne

Dès la semaine prochaine, le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités doit déterminer et voter un nouveau schéma directeur concernant le RER C, avec des investissements notables sur une ligne vieillissante.

La vétusté du réseau avait d'ailleurs conduit à une panne d'aiguillage survenue lundi 18 mars, jugée «absolument rarissime» par Valérie Pécresse ce mardi. Valérie Pécresse a ajouté que SNCF Transilien s'était engagé à recruter «10% de conducteurs supplémentaires sur la ligne du RER C», estimant que l'un des maux dont elle souffrait était un manque «de 50 personnels».

«Ils seront tous là, après les vacances de Pâques», a-t-elle conclu.