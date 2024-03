Déficit, Travail, Chômage… Ce que pourrait annoncer Gabriel Attal ce mercredi soir

Le Premier ministre Gabriel Attal doit s’exprimer dans le 20h de TF1 ce mercredi 27 mars. Une prise de parole attendue, qui sera axée autour des questions budgétaires et du marché du travail.

Dans un contexte international et sécuritaire, liée à la menace terroriste tendu, Gabriel Attal prendra la parole ce mercredi 27 mars. Le Premier ministre est en effet attendu au 20h de TF1. Le chef du gouvernement devrait cependant s’exprimer sur le budget et le marché du travail.

Au lendemain de la publication des derniers chiffres de l’Insee, qui ont révélé que le déficit budgétaire de la France en 2023 serait équivalent à 5,5% du PIB, soit 0,7 point de plus que l’année précédente, et 0,6 point de plus qu’initialement prévu par le gouvernement, Gabriel Attal sera amené à calmer l’inquiétude des Français, qui ont peur de subir les conséquences de cette dette qui se creuse.

Ce mardi, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, a d’ailleurs appelé à une «prise de conscience collective sur la nécessité de faire des économies», tout en promettant que l’Etat ne comptait pas «faire les proches des Français».

La réforme de l’assurance-chômage

Gabriel Attal pourrait également profiter de cet échange pour évoquer les premières lignes de sa réforme de l’assurance-chômage. Ce mercredi, le Premier ministre réunira d’ailleurs un séminaire gouvernemental à Matignon consacré au travail, un des thèmes majeurs de sa politique.

L’exécutif envisage ainsi de baisser la durée d’indemnisation, c’est-à-dire le temps durant lequel on peut être indemnisé lorsque l’on est au chômage. Cette période, déjà passée de 24 à 18 mois, pourrait encore être réduite.

Le renforcement des contrôles des personnes inscrites à France Travail pourrait également figurer dans ce projet gouvernemental, qui a pour objectif d’atteindre le plein-emploi d’ici la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron, soit aux alentours de 5% de chômage, contre 7,4% aujourd’hui.

L’expérimentation de la semaine en quatre jours pourrait également être évoquée par Gabriel Attal ce mercredi.

Un mot sur la sécurité intérieure ?

Au-delà des questions budgétaires et du travail, le Premier ministre pourrait être amené à répondre à des questions en lien avec la sécurité intérieure.

A la suite de l’attentat de Moscou, vendredi dernier, Gabriel Attal a annoncé, ce dimanche, le passage au niveau Vigipirate à «urgence attentat», le plus élevé. Le chef du gouvernement a par la suite indiqué que deux attentats terroristes avaient été déjoués en 2024, promettant un renforcement des effectifs militaires partout en France.