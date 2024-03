Pâques : l'Eglise de France annonce une forte hausse de baptêmes par rapport à l'an dernier

Un regain de vitalité pour l'Eglise catholique en France. Cette année, à l'approche de Pâques, le nombre baptêmes prévus est en nette hausse, surpassant ainsi les statistiques de l'année précédente.

De plus en plus de fidèles s'apprêtent à passer les portes de l'Eglise. Cette année, 7.135 adultes seront baptisés à Pâques, un chiffre en nette croissance. Parmi eux, l’Eglise catholique en France compte plus de 5.000 adolescents et plus de 12.000 adultes sur la seule année 2024, explique-t-elle sur son compte X ce mercredi 27 mars.

À quatre jours de Pâques, grande joie d'annoncer que les diocèses de France enregistrent une forte hausse des catéchumènes.





De +28% en 2023, cette croissance franchit en 2024 le seuil des 30%. Au total, 7 135 adultes seront baptisés à Pâques cette année, et plus de 5 000… pic.twitter.com/Rbk7alhjR5 — Église catholique en France (@Eglisecatho) March 27, 2024

En 2023, les chiffres étaient déjà en augmentation, avec une hausse de 28 % des baptêmes enregistrés par l'Eglise. Et la courbe continue de progresser en 2024, atteignant le seuil de +30 %.

Une Eglise qui rajeunit

Parmi les baptisés, la part des jeunes de 18 à 25 ans, majoritairement étudiants, ne cesse d’augmenter en 2024. Cette augmentation est particulièrement marquée par rapport à l'année précédente, en hausse de 36% cette année.

Élie, un jeune chrétien de 23 ans, en chemin vers le baptême, a témoigné à CNEWS. «Il y a un an et demi, je suis rentré dans une église et j'ai assisté à une messe. À ce moment-là, j'ai rencontré Jésus pour la première fois. C’est quelque chose qui m’est tombé dessus», a-t-il confié. «Lors de ma préparation au baptême, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul».

Beaucoup de jeunes qui choisissent de recevoir le baptême ne viennent pas d'un milieu religieux, voire en était très éloigné. «Moi-même, je ne viens pas d’une famille chrétienne, alors au début mon père ne comprenait pas mon choix et c'était difficile de l'assumer», nous a-t-il partagé.

un réveil de spiritualité en campagne

Le nombre de nouveaux baptisés en campagne augmente, confirmant la tendance qui se dessinait déjà l’année dernière. Au total, 29 % des futurs baptisés viennent d’une zone rurale. Les principales villes enregistrant le plus de hausse sont Besançon, Dijon et Clermont.

Point d’honneur pour le diocèse de Saint-Claude dans le Jura. Il se distingue cette année en baptisant un nombre de catéchumènes - personnes qui se préparent au baptême - bien plus élevé que l'année précédente, avec une augmentation de plus de 200% en 2024.

«C’est une grande joie», a affirmé Mgr Olivier Leborgne, évêque d'Arras. «Maintenant, l’enjeu, c’est que la communauté sache les accueillir».