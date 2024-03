10 ans d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris : revivez 10 polémiques et défis réussis marquants depuis son élection

Élue à la tête de Paris le 30 mars 2014 pour la première fois, Anne Hidalgo fête ce samedi ses 10 ans en tant que maire. Réduction du nombre de voitures, pistes cyclables, voyage en Polynésie... L'édile de la plus belle ville du monde alterne entre louanges et vives critiques. Voici 10 moments marquants depuis sa première élection.

Une date clef pour la femme politique. Le 30 mars 2014, Anne Hidalgo succédait à Bertrand Delanoë, et devenait maire de Paris.

Réélue au sortir de son premier mandat en 2020 face à l'actuelle ministre de la Culture Rachida Dati, la représentante du Parti socialiste a depuis été au cœur de nombreuses polémiques, mais également saluée pour son implication dans plusieurs dossiers.

Voici 5 polémiques et 5 défis réussis par Anne Hidalgo depuis 10 ans.

voyage en polynésie

Indéniablement la plus grosse polémique pour Anne Hidalgo sur ces derniers mois, son voyage à Tahiti, en Polynésie, avait été vivement critiqué. En octobre dernier, la maire de Paris s'était rendue sur le site de compétition du surf pour les JO de Paris 2024, sauf que cette dernière avait finalement laissé le soin à son adjoint délégué aux Sports Pierre Rabadan de visiter Teahupoo.

La responsable politique de 64 ans avait surtout prolongé son voyage pour rendre visite à sa fille, «à ses frais» selon elle. Cependant, une perquisition a été menée dans les locaux de la mairie de Paris le 5 mars dernier, après une ouverture du Parquet national financier (PNF) d'une enquête pour «prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics» en novembre 2023, quelques jours après le voyage d'Anne Hidalgo en Polynésie.

désaccord sur la vente du parc des princes

Autre point noir qui lie sport, attractivité et diplomation : le bras de fer avec le PSG autour de la vente du Parc des Princes ombrage considérablement la toile d'Anne Hidalgo, non sur la décision in fine, mais plutôt sur la posture de l'édile. Dans ce dossier, la maire a récemment démontré sa fermeté auprès du club de la capitale, signifiant que la Ville ne vendra pas son stade au Paris Saint-Germain.

De son côté, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi qui veut effectuer des travaux d'agrandissements du stade de la Porte de Saint-Cloud et entend être propriétaire de son enceinte se tournerait désormais vers un autre site, potentiellement en banlieue parisienne. Un bras de fer qui s'enlise et qui pourrait faire de la Ville la grande perdante.

PARIS SANS VOITURES

Si la maire PS a toujours fixé comme première bataille la transition écologique de Paris, son projet d'une capitale sans voiture est encore loin d'être accompli.

Depuis 2014, plusieurs accès ont été restreints aux véhicules à moteur dans le centre de Paris, et la vitesse abaissée sur le boulevard périphérique de 70km/h à 50km/h, provoquant un tollé.

Pour autant, la faisabilité d'une commune telle que Paris démunie de véhicules et réservée aux mobilités douces semble un doux rêve, bien qu'Anne Hidalgo multiplie les journées sans voitures tous les premiers dimanches de chaque mois dans plusieurs quartiers du centre.

PROPRETÉ

Paris ville lumière, mais Paris ville propre ? Sujet épineux dans la capitale, la propreté de la ville est grandement remise au cœur du débat à chaque Conseil de Paris par l'opposition. Interpellée en novembre 2023 par l'acteur et comédien parisien Fabrice Lucchini chez nos confrères du Figaro, jugeant que la capitale est devenue «inhabitable», Anne Hidalgo a reconnu que la propreté était un défi majeur.

En 2021, l'édile avait d'ailleurs lancé son plan de propreté, toujours remis en doute par les maires d'arrondissements qui dénoncent une amputation de leurs pouvoirs en la matière. L'image d'une ville «sale» est également devenue un marronnier à la suite de la prolifération des rats à Paris sur ces dernières années, appelés plus formellement «surmulots», par la municipalité.

GESTION DE LA TOUR EIFFEL

Alors que l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, dont le rayonnement à l'international suscite toujours passion et admiration, reste la tour Eiffel ; sa gestion pose question. Les salariés de la Sete (Société d'exploitation de la tour Eiffel) se sont d'ailleurs mis en grève le mois dernier pour dénoncer un abandon du site par la Ville, qui nécessiterait d'importants travaux de rénovation.

Dernière étape en date dans ce dossier, Anne Hidalgo avait indiqué en février dernier qu'elle ne voulait pas classer la tour Eiffel monument historique, plaidant une gestion plus sécurisée notamment en matière d'investissements que si l'État en devenait le gestionnaire. Un bras de fer de plus entre la maire et sa rivale Rachida Dati, qui en qualité de ministre de la Culture souhaite une gestion étatique du site.

JOP DE PARIS 2024

Au rayon des défis réussis à mettre au crédit d'Anne Hidalgo, la candidature de Paris en qualité de ville organisatrice des Jeux olympiques et paralympiques s'est avérée payante. Dans 118 jours, la France accueillera le monde pour cet événement sportif et festif.

La maire de Paris a d'ailleurs appelé ses administrés à ne pas quitter Paris durant les Jeux, afin que tout le monde puisse profiter de cette fête populaire. D'autant que de nombreuses disciplines telles que le BMX freestyle, le basketball, le football ou encore la gymnastique se dérouleront dans Paris intra-muros.

augmentation des pistes cyclables

L'autre grande révolution insufflée par la maire PS est l’accroissement notable des pistes cyclables dans la capitale. Cheval de bataille d'Anne Hidalgo et de son adjoint en charge des transports David Belliard, le vélo à Paris s'est considérablement développé depuis plusieurs années.

Avec son plan vélo (2015-2020), l'édile a permis le passage à 1.094 km de pistes cyclables (incluant les voies réservées et voies à contre-sens cyclistes, ndlr) dans Paris, pour seulement 200 km dédiés à ces deux roues en 2001.

POLICE MUNICIPALE

Autre volet d'importance pour Paris, la sécurité reste un sujet où la maire s'est grandement impliquée. Recréée en 2021, après sa dissolution il y a plus de 200 ans, la police municipale parisienne compte désormais près de 1.300 agents.

Au Conseil de Paris, la droite plaide pour un armement létal de ces policiers municipaux, là où la majorité rappelle sans cesse le rôle principal de ces derniers : assurer la tranquillisation de l'espace public et soulager la police nationale sur plusieurs aspects.

politique des logements sociaux

En matière de logements sociaux, Anne Hidalgo jouit d'une politique aboutie. Paris dépasse le seuil fixé par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) avec 25,2 % de logements sociaux (prenant en compte les logements encore non livrés, ndlr) en 2023, selon les chiffres de l'Apur.

Le nombre de logements sociaux a ainsi augmenté considérablement depuis le premier mandat de la maire PS, qui entend poursuivre sa quête d'une mixité sociale parisienne.

Selon l'Apur, 120.852 logements sociaux ont été financés à Paris entre 2001 et 2022.

Réhabilitation de la fontaine Stravinsky

Autre point sur lequel Anne Hidalgo ne transige pas : le patrimoine parisien. Qu'il soit lié à l'art, l'architecture ou l'histoire, l'édile ne rechigne pas à mettre en lumière sa ville. En novembre dernier, elle s'était rendue à deux pas du Centre Pompidou (4e arrondissement) pour inaugurer la fontaine Stravinsky, entièrement rénovée.

«Cette fontaine va revivre, je veux remercier les restaurateurs de la Ville de Paris qui ont fait un travail extraordinaire pour permettre à l'œuvre de retrouver sa beauté originelle», avait-elle déclaré après plus d'un an de travaux pour redonner aux sculptures du couple Niki de Saint-Phalle - Jean Tinguely ses lettres de noblesse.