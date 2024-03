Allergies au pollen : Voici les 42 départements placés en alerte rouge

Les pollens sont les invités surprises de ce week-end de Pâques. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), 42 départements métropolitains sont placés en alerte rouge.

Voilà dix jours que le Printemps s'est installé, et les pollens ne se font pas prier pour se montrer à leur tour. Au total, 42 départements sont placés en alerte rouge pollen par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Ce niveau d’alerte concerne 8 départements du nord-ouest, 2 départements du sud-ouest, 10 départements du sud-est et 22 départements du nord-est.

dans le détail

Dans le nord-ouest du pays, les départements de la Seine-Maritime, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loiret, le Loir-et-Cher, le Cher, l’Indre, et l’Indre-et-Loire sont en alerte rouge (élevé) pour le bouleau. Tout comme les deux départements du sud-ouest : la Haute-Vienne et la Corrèze.

Dans le sud-est, l’alerte rouge aux cupressacées concerne l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Var, le Vaucluse. En plus des cupressacées, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, sont en alerte rouge pour le frêne. Tout comme L’Isère et la Haute-Savoie. Les Alpes-Maritimes sont en alerte jaune (moyen) pour les cupressacées.



L’Ain est en alerte rouge pour le bouleau et le frêne.

Dans le nord-est, la Saône-et-Loire, le Haut-Rhin, les Vosges, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, l’Aube, la Marne, la Meuse, les Ardennes, la Seine-et-Marne, l’Essonne, les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Oise, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, et Paris sont en alerte rouge pour le bouleau. Le Jura et le Doubs sont, en plus, en alerte rouge pour le frêne.

Le retour de la pluie d'ici à quelques jours permettra de réduire les allergies dans certains départements, mais gare au vent, qui risquera de disperser le pollen dans l’air.