Brunoy : un collégien de 15 ans placé en garde à vue pour port d’arme et détention d’images à caractère terroriste

Un jeune homme de 15 ans a été placé en garde à vue pour port d'arme et détention d'images à caractère terroriste. L'élève du collège Albert-Camus à Brunoy (Essonne) était entré dans l'établissement avec un couteau.

Les collèges français ciblés. Après une série de menaces d'attentat dans les établissements scolaires français, une nouvelle histoire est venue semer la zizanie dans un collège de Brunoy (Essonne).

Un jeune homme de 15 ans a été interpellé vendredi 29 mars après avoir été surpris en possession d'un couteau au sein l'établissement où il est scolarisé, le collège Albert Camus. La direction a décidé de prévenir les autorités. L'adolescent a ensuite été interpellé puis placé en garde à vue pour «port d’arme prohibé» et «détention d’images à caractère terroriste», rapporte Valeurs actuelles.

le collégien souffrirait de troubles psychologiques

Né au Yémen, l'adolescent est suspecté d'avoir été en possession de nombreuses photos et vidéos à caractère terroriste islamiste. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont constaté que le téléphone du suspect avait été réinitialisé et que, par conséquent, toutes les photos et vidéos avaient disparu. Les forces de l’ordre ont néanmoins saisi du matériel informatique lors de la perquisition.

Inconnu au Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), l'adolescent souffrirait de troubles psychologiques. Il a été déféré ce samedi 30 mars devant le juge des enfants, pour port d'arme. La procédure ouverte pour «apologie du terrorisme» est distincte de l'enquête sur le port d'arme.