Lutte anti-drogue : 1.738 interpellations depuis le début des opérations «place nette», annonce Gérald Darmanin

1.738 interpellations depuis le début des opérations «place nette» anti-drogue, a annoncé ce samedi depuis Saint-Denis le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Une véritable bataille contre le trafic de drogue. Depuis de nombreuses semaines, Gérald Darmanin multiplie les déplacements dans le cadre des opérations «place nette» pour lutter contre le trafic de drogue.

Ce samedi, le ministre de l'Intérieur était à Saint-Denis et a donné des chiffres pour démontrer l'efficacité de ces opérations : «Sur le plan national, puisque nous sommes à une petite dizaine de jours, depuis qu'on a lancé, avec le président de la République, l'opération à Marseille. Les opérations anti-drogue continuent à produire énormément d'effets. Nous sommes à 1738 interpellations au moment où je vous parle. 150 kilos de drogue ont été saisis avec notamment de l'héroïne et de la cocaïne, 2,4 millions d'euros d'argent avec plus de 20.000 policiers et gendarmes mobilisés», a annoncé Gérald Darmanin face aux médias.

TROIS NOUVELLES OPÉRATIONS PRÉVUÉS LUNDI 1ER AVRIL

Le ministre de l'Intérieur a expliqué que ces opérations allaient se poursuivre dans les prochains jours : «Je veux dire que nous allons continuer ces opérations anti-drogue avec la présence très forte et continuelle de la police et de la gendarmerie, dans les gares, les quartiers que nous avons déjà ciblé, mais aussi, je vous annonce que lundi prochain, trois nouvelles opérations anti-drogue XXL auront lieu dans d'autres agglomérations françaises. Évidemment, je ne vous donne pas ces lieux pour permettre à la police et à la justice de faire son travail d'interpellation. Ça portera à neuf, les endroits en France où nous mettons des moyens considérables pour éradiquer le trafic de drogue», a expliqué Gérald Darmanin.

L'agglomération parisienne a notamment été particulièrement visée par ces opérations : «Dans l'agglomération parisienne, 33 opérations anti-drogue ont été montées en 5 jours», a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, était en déplacement à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, ce samedi : «Dans l’agglomération parisienne, 33 opérations anti-drogue ont été montées en 5 jours» pic.twitter.com/nWMHUD5joz — CNEWS (@CNEWS) March 30, 2024

La semaine dernière, Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'étaient rendus à Marseille dans le cadre de ces opérations anti-drogue : «Le but, c'est que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent», avait expliqué le président de la République à une habitante de la ville.