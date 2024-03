Météo : Voici les six départements en vigilance orange crues ce samedi

La pluie qui touche la France ces derniers jours devrait occasionner des crues dans certaines régions de l’Hexagone. Météo-France a ainsi placé ce samedi 30 mars deux départements français en vigilance orange crues.

Les fortes précipitations qui touchent l’Hexagone vont accroître les risques de crues. Après une pluie soutenue dans la quasi-totalité du pays ces derniers jours, Météo-France a alerté dans son bulletin de samedi sur une hausse du risque de crues dans le pays.

Le service officiel de météorologie en France a mis en garde contre un risque de «crue importante de l’Isle amont et de la Vézère amont» en Dordogne et en Corrèze. Par ailleurs, la Haute-Vienne, la Charente, la Vienne et l'Indre-et-Loire ont également été placés en vigilance orange.

©MétéoFrance

Le temps samedi sera par ailleurs instable sur de nombreuses régions avec des précipitations plus marquées dans le sud-est, selon les prévisions de Météo-France.

Au fil des heures, ces ondées prendront un caractère orageux sur la façade océanique. La Corse sera également concernée par quelques ondées avant la soirée.