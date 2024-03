Nuage de sable du Sahara sur une partie de la France : les photos saisissantes des internautes

Le Sud-Est et l'Est de la France a été envahi ce samedi par d’épais nuages de poussières et de sable provenant du Sahara et d’Afrique du Nord. Un phénomène qui avait déjà touché la Grèce en début de semaine.

Un épais brouillard ocre. Depuis vendredi, plusieurs remontées de sable du Sahara ont été observées sur l’Est et le Sud-Est de l’Hexagone. En cause, une importante masse d’air chaud dans les airs en provenance d’Afrique du Nord et des vents importants.

Ainsi, l’Isère, l’Hérault, la Meurthe-et-Moselle, le Rhône ou encore les Vosges se sont retrouvés sous un étonnant ciel jaunâtre. Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas hésité à partager des images saisissantes.

L'ambiance est jaune ce matin sur une partie de l'Est de la France !



Explication : hier, une tempête de sable a soulevé de la poussière de sable du Sahara jusqu'à l'Europe. La densité de ce nuage de sable est telle que la neige des Alpes est devenue jaune.



Webcam @skaping : Col… pic.twitter.com/CO1JKzGHvl — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) March 30, 2024

DIRECT LYON Ambiance Saharienne + les rafales , c'est la troisième fois que je vois ça sur la ville #sable pic.twitter.com/4gKYpJECbJ — Chasseur d'orages Lyonnais Yannick Devesvre (@chasseur_dorage) March 30, 2024

No filtre…. Incroyable chute de #neige dans une ambiance digne du Sahara (poussière de #sable) au Lautaret (05-2050m) ce samedi matin. pic.twitter.com/YPLO4SyBev — Thomas Blanchard (@ThomasBlanchar2) March 30, 2024

Si les pluies attendues pourraient bien faire retomber les poussières et le sable, ce ciel jaunâtre devrait être visible tout au long du week-end.