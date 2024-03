Quel est ce nouvel appareil installé sur les feux de circulation ?

A travers l'Hexagone, certains feux de circulation se sont parés de nouveaux objets, semblables à des haut-parleurs. S'il intrigue plus d'un passant, ce dispositif est, en réalité, bien plus utile qu'il n'y paraît.

Qui a dit que les feux de circulation ne s’adressaient qu’aux personnes voyantes ? Dans les villes, de mystérieux boitiers font leur apparition sur les mats de feux de circulation pour piétons. Et ce sont... Des feux sonores. Ces derniers permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes de repérer le bon moment pour traverser la rue, tout en restant en sécurité. Dans les faits, ce dispositif traduit, à travers un signal sonore, les signaux lumineux destinés aux piétons. Quand le bonhomme «piéton» passe du rouge au vert ou inversement, un signal sonore retentit pour en avertir la personne aveugle ou malvoyante.

À chacun sa mélodie

Voix, bipbip… Les signaux sonores des feux existent sur toutes les formes et divergent à travers le monde. Au Japon par exemple, ils s'apparentent à des musiques traditionnelles. Le système de base reste le même : une carte électronique est associée à un récepteur radio pour permettre son déclenchement, et à un haut-parleur pour la diffusion du son. Ce dispositif peut directement être intégré à l’intérieur de la figurine «piéton», ou bien faire l’objet d’un boitier externe fixé au mât du feu de signalisation.

une Arrivée tardive en France

Aujourd’hui, en France, plus de 200.000 feux de circulation sont équipés de feux sonores répondant à la norme NF S32-002 de l’AFNOR. Il faut remonter aux années 1990 pour découvrir que le système a commencé à faire son apparition dans le pays. Et la France était loin d’être avant-gardiste, puisque bien avant elle, le Japon et les États-Unis avaient déjà adopté le dispositif sur bon nombre de leurs feux de circulation.

Seulement, leur système posait un problème pour les usagers aveugles ou malvoyants : il nécessitait la recherche d'un bouton à activer sur le mat, pour obtenir l’information sur la couleur du feu. Alors, quelques années après l’arrivée des feux sonores en France, une entreprise baptisée EO GUIDAGE a imaginé un système plus adapté : un feu sonore commandé à distance par une télécommande. De cette manière, les usagers n’ont plus à chercher le feu de circulation, puisque c’est lui qui annonce le nom de la rue dans laquelle il se trouve, et la couleur du feu, après utilisation de la télécommande.

En 2002, les feux sonores prennent une nouvelle dimension en France, puisque l’AFNOR met en place la norme NF S32-002. Selon celle-ci, les répétiteurs sonores doivent répondre à des caractéristiques techniques, utiliser une fréquence radio précise et diffuser des messages bien spécifiques. Par exemple, lorsque le feu de circulation affiche le bonhomme «piéton» rouge, le feu sonore doit annoncer «Rouge piéton», puis le nom de la rue. Et lorsque le feu de circulation est sur la phase verte, il émet un son de cloche en continu.

La technologie a trouvé sa place sur le marché des feux sonores : aujourd'hui, il est possible de les déclencher, uniquement grâce à son téléphone.