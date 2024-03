Disparition d'Emile : douleur des parents, annonces de Gérald Darmanin... Les réactions s'enchaînent après la mort du petit garçon

Après l’annonce de la découverte des ossements du petit Emile découverts ce samedi près du hameau du Haut-Vernet, les parents du petit garçon ont exprimé leur douleur à travers un communiqué de leur avocat. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est également revenu sur l’affaire qui a secoué tout le pays durant neuf mois de recherches.

«L’heure est au deuil, au recueillement et à la prière». Jérôme Triomphe, l’avocat des parents d’Emile Soleil, dont des ossements du petit garçon ont été découverts ce samedi près du hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), a fait part de leur «douleur» dans un communiqué en date de ce dimanche 31 mars. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est également exprimé sur l’affaire, affirmant avec certitude que «l’on trouvera ce qu’il s’est passé».

«Marie et Colomban savent désormais en ce dimanche de la Résurrection qu’Emile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu», a fait part leur avocat dans un communiqué transmis à CNEWS. «Mais la douleur et le chagrin demeurent et ils demandent aux journalistes de respecter leur deuil en ne se présentant pas chez eux et en ne cherchant pas à les contacter», a-t-il ajouté.

Jérôme Triomphe a également affirmé que les parents du garçonnet tenaient à remercier «l’ensemble de ceux qui les ont aidés et soutenus ainsi que les juges d’instruction et les enquêteurs pour leur travail, leur professionnalisme, leur engagement personnel et leur humanité qui leur ont été d’un très grand réconfort ces derniers mois et en particulier en ce jour».

«Beaucoup de moyens sont mobilisés»

Du côté du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, invité sur LCI ce dimanche, ce dernier a indiqué avec certitude que «l’on trouvera ce qu’il s’est passé, que l’on trouvera le ou les coupables».

«Il y a beaucoup d’émotion, il y a beaucoup de coupables potentiels. Il faut rassurer une famille, mais il faut faire attention à tous les détails. Beaucoup de moyens sont mobilisés, je peux le dire, pour que la gendarmerie nationale sous l’autorité de la justice, trouve. Je pense que c’est ce qu’elle est en train de réussir à faire malheureusement, dans un détail macabre», a-t-il précisé.

Le ministre est aussi revenu sur la difficulté de l’enquête qui aura duré neuf mois. «L’une des difficultés dans ce cas précis c’est le bornage des téléphones». Avec une seule antenne, les gendarmes ont dû agrandir considérablement leur zone de recherche.

Mais grâce aux progrès de la police scientifique, «nous allons de plus en plus rapidement dans la résolution de ces affaires». «Qu’elle soit gendarme, qu’elle soit policière, grâce aux moyens que le ministère de l’Intérieur met pour retrouver les personnes. Qu’ils soient morts ou vivants, je crois que c’est important pour les familles, c’est important pour la nation de savoir ce qu’il s’est passé», a certifié Gérald Darmanin.

«Pour les parents c’est absolument terrible. Pour retrouver le coupable aussi et éviter qu’ils ne soient des prédateurs si jamais c’est le cas», a-t-il conclu, avant de revenir sur l’ouverture du pôle «Cold case» à Nanterre par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti en 2021. «C’est aussi la démonstration que la technologie d’aujourd’hui permet d’apporter des réponses aux crimes d’hier».