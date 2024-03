HugoDécrypte lance un nouveau média en ligne pour l'emploi des jeunes

Fondateur de la chaîne d’actualité «HugoDécrypte», Hugo Travers a lancé, ce dimanche 31 mars, Elan, un média en ligne pour informer les jeunes sur l'entrée dans la vie active qui servira également de plateforme de recrutement.

Un coup de pouce bienvenu pour la nouvelle génération. Dans un communiqué publié ce dimanche 31 mars, l’équipe du créateur de contenu HugoDécrypte a annoncé le lancement d’«Élan», un média gratuit «d'accompagnement dans la vie professionnelle» qui proposera aux jeunes des contenus vidéos et texte sur Instagram, mais aussi sur TikTok, YouTube et LinkedIn, avant l’arrivée sur de nouveaux supports.

Elan proposera de découvrir des «secteurs, métiers et parcours d'études» et mettra à disposition des «guides pratiques (logement, finances, santé, administratif)», des «contenus pour connaître ses droits» ou encore des «conseils pour l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle».

Un site payant pour les entreprises

Sur le site jobs.hugodecrypte.com, les utilisateurs pourront également retrouver des offres d’emploi, d’alternances ou de stages sélectionnées par l’équipe du créateur de contenu âgé de 26 ans. Pour apparaître sur le site, les entreprises devront verser «un abonnement annuel permettant de souscrire à un ou plusieurs espaces de diffusion d'offres sur le site».

«Il n'existait pas encore de média de référence qui traite pertinemment de ces enjeux sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont le support d'information de prédilection pour notre génération», a ajouté Hugo Travers, suivi par plus de 14 millions d’abonnés sur de nombreuses plate-formes, dans le communiqué.