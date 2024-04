Audit énergétique : ce qui va changer à partir de ce 1er avril

Depuis 2020, l'État français a mis en place une aide appelée «MaPrimeRénov'» afin d'accompagner les propriétaires au cours d'une rénovation d'un logement. Pour y accéder, il faut réaliser un audit énergétique du bien, dont une partie peut être remboursée. À partir de ce lundi 1er avril, des changements vont avoir lieu pour recevoir cet argent.

Des modifications à connaître. L'aide publique appelée «MaPrimeRénov'» est accessible à tous les propriétaires et à toutes les copropriétés de logements, construits depuis au moins 15 ans. Elle sert à financer des travaux pour améliorer la performance énergétique d'un logement. Pour y avoir accès, un propriétaire doit auparavant réaliser un audit énergétique de son bien. Une partie du coût de celui-ci pourra ensuite être remboursée. Avant ce lundi 1er avril, c'est un audit appelé «incitatif» qui était demandé pour avoir accès à la prime, mais cela va changer.

L'AUDIT INCITATIF NE SERA PLUS REMBOURSÉ

Dans l'immobilier, un autre type d'audit appelé «obligatoire» est aussi utilisé lors de la vente d'un bien. Pour faciliter les choses, les autorités ont décidé de fusionner ces deux types d'audit pour accéder aux aides «MaPrimeRénov'».

À partir de ce lundi 1er avril, les audits «incitatifs» ne seront plus remboursés par MaPrimeRénov’ s’ils sont réalisés après cette date. Et ils ne seront plus valables non plus pour demander une aide à la rénovation globale.

Pour les propriétaires, il faudra donc être prudent, et choisir impérativement l’audit «obligatoire» pour être non seulement éligible aux aides à la rénovation globale, mais aussi pour pouvoir se faire rembourser partiellement, ont rapporté nos confrères de Capital. Si le propriétaire a réalisé un audit incitatif avant le 1er avril, il pourra encore avoir accès aux aides MaPrimeRénov et être partiellement remboursé des frais avancés jusqu'au 1er octobre.

Autre changement, les audits réalisés dans le cadre de simples travaux d'isolation seront éligibles au remboursement grâce aux aides MaPrimeRénov. Auparavant, seuls les audits réalisés dans le cadre d'un changement de chauffage étaient remboursables.