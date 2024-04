Crues : voici ce qui est interdit en vigilance rouge

En raison d'une «crue exceptionnelle de l'Armançon», l'Yonne et la Côte-d'Or ont été maintenues en vigilance rouge ce lundi 1er avril et ce mardi. Dans cette situation, certains comportements doivent être évités.

Les épisodes pluvieux se sont succédés sur le pays et l'Armançon en fait les frais. Cette rivière qui traverse l'Yonne et la Côte-d'Or subit actuellement une «crue exceptionnelle» qui a conduit Météo-France à placer ces deux départements en vigilance rouge crues ce lundi 1er avril et jusqu'à mardi.

Le phénomène touche principalement le secteur d'Aisy-sur-Armançon, «en raison des fortes pluies qui ont concerné son bassin versant», a précisé le service de météorologie, qui conseille aux habitants de se montrer très prudents.

En cas de vigilance rouge crues, Météo-France recommande de rester chez soi et de se tenir informé de l'évolution de la situation. Il ne faut pas utiliser sa voiture, y compris pour aller chercher ses enfants à l'école.

01/04 - Le bassin de l'ARMANÇON est placé en vigilance ROUGE pour crues / inondations.



Le SEREIN est maintenu en vigilance jaune avec risque de passage en orange prochainement.



L'YONNE AMONT, ainsi que le LOING AMONT et l'OUANNE sont également maintenus en vigilance jaune. pic.twitter.com/9c8eKmkNqG — Préfet de l'Yonne (@Prefet89) April 1, 2024

Plus globalement, il est conseillé de rester éloigné des cours d'eau, des ponts et des sous-sols. Si besoin, il faut rejoindre le point le plus haut possible, à l'étage ou même sur le toit, en dernier recours. Enfin, l'évacuation ne doit se faire que sur ordre des autorités.

Dans un communiqué, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué que «plus de 100 sapeurs pompiers avec 48 véhicules» sont mobilisés dans le département «pour garantir la sécurité des habitants concernés par les conséquences des intempéries». Des dizaines de personnes ont été accueillies dans une salle communale à Semur-en-Auxois et des évacuations par hélicoptère sont en cours à Buffon.