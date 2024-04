La Poste : pourquoi la distribution des colis et des courriers sera-t-elle perturbée ce mardi ?

Ce mardi 2 avril, une grève est prévue à l'appel de l'intersyndicale de La Poste pour demander de meilleures conditions de travail et un rehaussement de la rémunération des agents publics. La distribution du courrier devrait être perturbée.

Après les enseignants, c'est au tour des postiers de faire grève. Ce mardi 2 avril, l'intersyndicale de La Poste, comprenant FO, Sud, la CGT et la CFTC, appelle à une mobilisation massive pour tous les agents.

Les différentes organisations de travailleurs reprochent un «sous-effectif chronique, une surcharge de travail et une rémunération en berne». Ils dénoncent également le traitement des salariés chargés de clientèle, ainsi que leur remplaçant.

La Poste, éducation, La Provence, Naval Group...



Les syndicats de Solidaires sont partout dans l'action !





Bulletin n°167https://t.co/MGic4sffba pic.twitter.com/LCj1qYZpAq — Union syndicale Solidaires (@UnionSolidaires) March 29, 2024

«L'objectif affiché de La Poste reste la mobilité à tout-va des chargés de clientèle avec : "volontariat" mais pour tout, et si personne ne l'est ? Compensation partielle de la rémunération, la 1ère année, et après ?», soutient l'intersyndicale dans son communiqué.

Le collectif revendique ainsi «l'abandon de la nouvelle note et l'ouverture de négociations pour valoriser le travail des chargés de clientèle et des chargés de clientèle remplaçant par un recrutement pérenne à la hauteur des postes vacants, un meilleur salaire et une réelle amélioration des conditions de travail pour une réelle qualité de vie au travail», détaille-t-il.

En ce sens, la distribution du courrier et des colis devrait être perturbée pour cette journée du mardi 2 avril, surtout avec ce week-end prolongé de Pâques. De même, une grande partie des bureaux pourrait être fermée.

Des rassemblements sont également prévus dans plusieurs villes en France. C'est le cas à Bordeaux ou à Caen.