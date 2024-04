Mort d'Emile : une cagnotte lancée pour «aider la famille à payer l'enterrement» du petit garçon

Après l’annonce de la découverte des ossements du petit Emile, disparu depuis le 8 juillet 2023 à l’âge de 2 ans et demi au Vernet, une cagnotte leetchi a été lancée par une administratrice du groupe Facebook «Prions pour Emile» afin d’«aider la famille à payer l’enterrement» de l’enfant.

Un acte de soutien. Ce dimanche 31 mars, le parquet d’Aix-en-Provence a annoncé la découverte des ossements du petit Emile, 2 ans et demi, à proximité du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). Depuis, des messages de soutien à la famille de l’enfant, disparu depuis le 8 juillet dernier, ont été postés sur le groupe Facebook «Prions pour Emile».

C’est d’ailleurs à travers ce groupe que la mère du petit garçon avait pris la parole le 10 juillet 2023 afin d’annoncer la disparition de son fils. Après la découverte des ossements d’Emile, une cagnotte a été lancée par une certaine Mathilde du Gt, une des administratrices de ce groupe comptant plus de 22.000 membres.

«Cette cagnotte a pour but de montrer notre soutien à la famille d’Emile. D’aider à lui offrir un bel enterrement et d’offrir des messes pour sa famille», a écrit l’organisation dans la courte description.

«Ils ne marchent pas seuls»

Depuis le dévoilement de la triste nouvelle, plusieurs utilisateurs de Facebook ont rendu hommage à Emile et ont apporté leur soutien à la famille du bambin. «À ses parents et à sa famille, je souhaiterais leur dire qu’ils ne marchent pas seuls dans cette douloureuse épreuve. Notre foi et nos prières nous rassemblent tous», a écrit un premier utilisateur.

«En grande union de prière avec les parents du petit Emile. Maintenant, c’est toi, petit trésor, qui va veiller sur tes parents. Console-les chaque jour. Réconforte leurs cœurs, maintenant qu’ils te savent dans la paix», a commenté une autre utilisatrice.