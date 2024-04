Crues : la vigilance rouge levée en Saône-et-Loire, mais maintenue dans l'Yonne

L’Yonne est maintenue en vigilance rouge pour crues ce mardi 2 avril, selon les dernières prévisions de Météo-France. La Saône-et-Loire quant à elle, passe en vigilance orange.

Après de fortes intempéries, le niveau des cours d’eau dans l’Yonne et la Saône-et-Loire sont restés très élevés ce mardi. Néanmoins, selon le dernier bulletin de Météo-France ce mardi soir, seule l'Yonne reste en vigilance rouge pour crues.

Les départements de l'Aube, la Côte-d'Or, la Haute-Marne et la Saône-et-Loire sont désormais concernés par une vigilance orange.

1 département en Rouge



4 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/YPhTOV58zy — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 2, 2024

Les crues de l’Armançon (Yonne) et de l'Arroux (Saône-et-Loire) ont été qualifiées d’«exceptionnelles» par le service d’information Vigicrues. Pour ces deux rivières, le pic de crue a déjà été atteint plus tôt dans la journée.

«Les épisodes pluvieux se succèdent sur le pays depuis plusieurs jours. Ces précipitations interviennent sur des sols déjà très humides et ont provoqué des hausses sur plusieurs cours d'eau du Morvan, de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est ainsi que sur le sud-est», selon le dernier bulletin de Vigicrues.

40 départements en vigilance jaune crues

Le département de la Côte-d’Or, qui était également en vigilance rouge pour crues depuis samedi, a été rétrogradé au niveau orange ce mardi matin.

Quarante autres départements sont par ailleurs concernés par une vigilance jaune pour crues, du Pas-de-Calais jusqu’aux Bouches-du-Rhône en passant par la région Grand Est et les Pyrénées.

Ces importantes crues, notamment dans la région du Morvan, ont surpris les habitants. En Côte-d'Or, «il y a eu une centaine d'interventions de la part des sapeurs-pompiers (...) et une petite centaine de gens ont été mis à l'abri», a déclaré le préfet de la Côte-d’Or, Franck Robine, sur France Bleu Bourgogne. Dans l’Yonne, la préfecture a indiqué qu’environ 300 foyers étaient concernés par des coupures d’électricité préventives.

Ce mercredi, le temps restera dominé par les averses et les vents sur la moitié nord du pays. Des pluies plus importantes sont notamment attendues en Bretagne et en Basse-Normandie où les départements du Pas-de-Calais, de la Manche, du Morbihan, des Côtes d'Armor et du Finistère sont en vigilance jaune pour pluies et inondations.