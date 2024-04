Lutte anti-drogue : Gérald Darmanin annonce 3 nouvelles opérations «Place nette XXL» à Toulouse, Strasbourg et Nantes

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi matin sur les réseaux sociaux que trois nouvelles opérations «Place nette XXL», pour lutter contre le trafic de drogue, avaient été lancées ce mardi matin à Toulouse, Strasbourg et Nantes.

La lutte contre le trafic de drogue continue. Ce mardi matin, trois nouvelles opérations «Place nette XXL» ont été lancées, selon les déclarations du ministre de l’Intérieur. Sur le réseau social X, Gérald Darmanin a en effet annoncé que des opérations anti-drogue étaient en cours à Toulouse, Strasbourg et Nantes.

Tôt ce matin, 3 nouvelles opérations anti-drogues « Place nette XXL » ont été lancées à Toulouse, Strasbourg et Nantes : des dizaines d’interpellations judiciaires seront effectuées. Notre détermination à lutter contre la drogue, ses réseaux et son argent sale est totale, loin… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 2, 2024

«Des dizaines d’interpellations judiciaires seront effectuées. Notre détermination à lutter contre la drogue, ses réseaux et son argent sale est totale, loin des discours défaitistes», a-t-il ajouté.

Samedi dernier, à Saint-Denis, le ministre de l’Intérieur a vanté le succès de ce type d’opérations, qui ont, selon lui, «énormément d’effets». «Nous sommes à 1.738 interpellations, 150 kilos de drogues saisis (...), 2,4 millions d'euros et plus de 20.000 gendarmes et policiers mobilisés», avait-il détaillé lors d’un point presse.

Plus d'informations à suivre ...