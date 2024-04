Parcoursup : ce qu’il faut avoir rempli dans son dossier avant ce mercredi soir

Ce mercredi 3 avril marque la dernière journée pour les inscriptions aux formations professionnelles disponibles sur la plate-forme Parcoursup. L'occasion pour les postulants de finaliser leur dossier avant la clôture.

C'est la dernière ligne droite pour les postulants à Parcoursup. La plate-forme Parcoursup, qui regroupe les 23.000 formations du supérieur disponibles en France, sera clôturée ce mercredi 3 avril, à 23h59. Une source d'angoisse chaque année pour les lycéens et étudiants en réorientation.

Avant cette date butoir, les candidats peuvent encore modifier leur dossier et supprimer certains vœux. À l'inverse, il n'est plus possible de candidater à de nouvelles formations.

Ainsi, les postulants peuvent rajouter ou compléter leur lettre de motivation. Celle-ci est demandée dans «plus de 70% des formations» selon Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle peut être de 1.500 à 4.500 signes selon les écoles.

Autre possibilité, celle de remplir la catégorie «activités et centres d'intérêt», qui peut faire la différence par rapport à d'autres profils. Ainsi, quatre rubriques sont proposées : «mes expériences d'encadrement ou d'animation», «mon engagement citoyen», «mon expérience professionnelle» et «ouverture au monde (pratiques sportives ou culturelles, parcours spécifiques)».

Le candidat dispose de 1.500 signes maximum pour décrire son activité extra-scolaire pour convaincre. Si vous êtes titulaire du Bafa, si vous êtes engagé dans une association ou vous avez déjà eu une expérience professionnelle, c'est l'endroit pour le signaler.

Après la confirmation des vœux, les candidats auront fait leur part du travail. Ce sera ensuite au tour des écoles de faire leur sélection parmi l'ensemble des dossiers soumis. La phase d'admission principale commencera le 30 mai, avant de se clôturer le 12 juillet.