Paris : les vendeurs à la sauvette auront-ils disparu pour les JO ?

A quelques mois des JO en France, les autorités françaises ont mis l’accent sur la sécurisation des espaces touristiques. A ce titre, les vendeurs à la sauvette ont petit à petit été chassés des différents lieux de vente prisés des touristes.

L’envie de redorer l’image de la France à l’approche des JO 2024. Au pied de la tour Eiffel, une dizaine de vendeurs à la sauvette s’enfuient avec leur marchandise à la vue d’une patrouille de police. Ce jeu du chat et de la souris agace les commerçants.

«Il y a des vendeurs qui partent partout dans le quartier, qui se dispersent dans les rues et qui cachent leur marchandise dans les coins. Ce n’est pas bon de montrer ce côté-là aux touristes», a expliqué à notre micro Chong, gérante d’une boulangerie parisienne.

Les équipes de CNEWS ont rencontré certains de ces vendeurs à la sauvette au pied de l’édifice. Notre journaliste a interrogé l’un d’eux : «pour les Jeux Olympiques, vous allez faire comment ?». Celui-ci a finalement répondu «rien».

Ce qu’il ne sait pas, c’est que les vendeurs à la sauvette n’auront bientôt plus accès au périmètre proche de la tour Eiffel. Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, s’est engagé à sécuriser ce site pour les JO.

Ce riverain, qui préfère garder l’anonymat, doute que les Jeux Olympiques soient débarrassés de toute la délinquance. «Après les JO, on sait bien que tous les vendeurs à la sauvette, tous les joueurs de bonneteau et toute cette délinquance vont revenir. C’est vrai qu’aujourd’hui, on fait "place nette" mais ils vont revenir car l’enjeu financier est trop important pour eux», a estimé ce dernier.

Depuis le lancement du plan «zéro délinquance» en novembre 2022, les vols avec violence ont diminué de 15 % et les cambriolages de 7 % selon la préfecture de police de Paris.