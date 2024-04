Crues : la vigilance rouge maintenue dans l'Yonne aujourd'hui et jeudi

Le département de l'Yonne a été maintenu en vigilance rouge pour crues aujourd'hui et jeudi, par Météo-France.

Selon le dernier bulletin de Météo-France publié ce mercredi matin, le département de l'Yonne est maintenu en vigilance rouge aux crues pour les prochaines quarante-huit heures. L'Aube, la Haute-Marne et la Côte d'Or sont en alerte orange aujourd'hui et jeudi.

1 département en Rouge



3 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/2yS3Zg40D7 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) April 3, 2024

Une crue majeure est en cours sur la rivière de l'Armançon (89), «des débordements importants sont observés sur le secteur de Tronchoy et vont progressivement se propager vers l'aval», selon le dernier bulletin de Vigicrues. Ainsi que des crues importantes sur le Serein (89), la Brenne (21), la Marne amont (52) et enfin la Seine amont (21,10).

Du côté des vigilances jaunes, les tronçons de Bourbince, Arnon aval, Indre berrichonne, Sarre moyenne - Eichel, Vezouze, Moselle aval, Durance de Sisteron à Cadarache, Durance de Cadarache à Avignon et Rhône de Pont St Esprit à Avignon, ne sont plus concernés. De même pour la rivière Arroux, où la vigilance orange est levée. La rivière Laïta à Quimperlé passe, pour sa part, en vigilance jaune.

«Les épisodes pluvieux se succèdent sur le pays depuis plusieurs jours. Ces précipitations interviennent sur des sols déjà très humides et ont provoqué des hausses sur plusieurs cours d'eau du Morvan, de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est ainsi que sur le sud-est», selon le bulletin.

Ce mercredi, le temps restera dominé par les averses et les vents sur la moitié nord du pays. Des pluies plus importantes sont notamment attendues en Bretagne et en Basse-Normandie où les départements du Pas-de-Calais, de la Manche, du Morbihan, des Côtes d'Armor et du Finistère sont en vigilance jaune pour pluies et inondations.