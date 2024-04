Ligne 15 Sud : une étape clé pour cette voie du Grand Paris Express validée ce mercredi par Valérie Pécresse

La ligne 15 Sud, la première creusée dans le cadre du Grand Paris Express, devrait relier Pont de Sèvres à Noisy Champs d’ici à la fin 2025. Une étape fondamentale dans l’avancée des travaux a été validée ce mercredi 3 avril avec la soudure symbolique du dernier rail de la ligne en gare de Clamart.

La ligne 15 Sud est sur de bons rails. Afin de célébrer la finalisation des travaux concernant les voies de la ligne 15 Sud, le préfet des Hauts-de-Seine Laurent Hottiaux et la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse étaient présents en gare de Clamart ce mercredi matin.

Ils ont ainsi pu assister à la dernière soudure de rails sur la ligne, célébrant la fin des travaux dans ce secteur. D’un point de vue plus global, les travaux sur cette ligne ont aujourd’hui un état d’avancement général de 78 %. Pour rappel, cette ligne reliant 16 gares de Pont de Sèvres (Hauts-de-Seine) à Noisy Champs (Seine-Saint-Denis) devrait être opérationnelle d’ici à la fin 2025.

Après la fin du percement du tunnel en décembre 2021, le 1er roulage d’un train en novembre 2023, ce matin, un nouveau jalon décisif a été franchi sur la ligne 15 sud du #GrandParisExpress en vue de sa mise en service fin 2025 avec la soudure du dernier rail de la ligne dans… pic.twitter.com/YsYeBv7UMU — Jérémy Huppenoire (@Jeremy_Hupp) April 3, 2024

Pour ce chantier pharaonique de la ligne 15 Sud, entamé avec le lancement du Grand Paris Express il y a 9 ans, plus de 2.500 personnes ont été mobilisées et plus de 1,1 milliard d’euros ont été déboursés au total.

Longue de 33 km, la ligne 15 Sud va traverser 22 communes afin d'être empruntée par plus d'un million d'habitants. Elle reliera les lignes de métro 4, 7, 8, 9, et 13, les RER A, B, C, D et E, les tramways T2, T6, T7 et T9, les Transilien N et P, le Trans-Val-de-Marne (Tvm) ainsi que le T Zen 5.

À l’horizon 2030, elle formera, en compagnie des lignes 15 Ouest et 15 Est, une grande rocade de 75 kilomètres tout autour de Paris.

Le chantier du Grand Paris Express dans les clous

Le chantier du Grand Paris Express a fortement avancé ces derniers mois. Fin 2023, les principales opérations de génie civil ainsi que la phase d’aménagement et d’équipement ont commencé dans les 56 chantiers de la ligne : 16 gares, 2 centres d’exploitation et 38 ouvrages de sécurité.

Le 28 novembre dernier, le premier roulage du Grand Paris Express a eu lieu avec un trajet réalisé par un nouveau métro sur quelques kilomètres depuis le Centre d’exploitation Champigny.

Cet été, un train roulera en pilotage automatique sur les voies de ce projet ambitieux. Un autre traversera, pour la première fois, à l’automne une gare du Grand Paris Express. Ces essais dynamiques s’étendront progressivement à l’ensemble de la ligne en 2025.