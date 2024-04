Météo : le mois de mars 2024 marqué par des pluies plus abondantes que la normale en France

En France, les précipitations ont dépassé la normale pendant le mois de mars, devenant le cinquième mois de mars le plus pluvieux depuis 1958.

Les Français ont passé mars sous l’eau. Dans son bilan mensuel dévoilé ce mercredi 3 avril, Météo-France a rapporté que le pays a été touché par des précipitations très abondantes, avec un excédent pluviométrique de près de 85 %, mais les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales ont en revanche enregistré un net déficit.

Seuls l'Aude et les Pyrénées-Orientales présentent un déficit de pluviométrie atteignant 50% par endroits.

«À l’échelle nationale, l’excédent pluviométrique atteint environ 85 %», par rapport à la période de référence 1991-2020, «soit le 5e mois de mars le plus arrosé depuis le début des mesures en 1958 (derrière 2001, 1979, 1978 et 2006)», a déclaré l'organisme public dans son bilan du mois passé.

Des records dans le Sud-Est

Sur une grande partie du Sud-Est, les pluies ont été quatre à six fois supérieures à la normale. En raison de pluies méditerranéennes exceptionnelles, de nombreux records de pluviométrie ont été dépassés, notamment à Montélimar (Drôme), qui a enregistré 211 mm de pluies tombés, un phénomène sans précédent depuis l'ouverture de la station en 1944.

Les communes d’Aubenas (Ardèches) avec 330 mm de pluies, Mende (Lozère) comptabilisant 187 mm ou encore Nîmes (Gard) avec 250 mm ont également été particulièrement touchés par les averses. Dans les Cévennes, la station de La Souche, perchée à 900 mètres d'altitude, a même enregistré un record avec 912 mm de pluie en un mois.

A contrario, Météo-France a souligné que l’Aude et les Pyrénées-Orientales n'ont pas été touchés par ces épisodes de pluie successifs, avec des niveaux de précipitations atteignant 50 % dans certaines régions. Ainsi, seulement 31 mm de pluie ont été relevés à Perpignan et 40 mm à Carcassonne, «soit à peine la moitié de la normale d’un mois de mars».

Des températures clémentes sur tout le territoire

Du côté des températures, mars 2024 a été nouveau au-dessus des normales de saison, avec une période particulièrement douce au milieu du mois.

«À l’échelle de la France et du mois, la température a atteint 10,6 °C, soit une anomalie de +1,6 °C par rapport à la normale 1991-2020. Mars 2024 se classe ainsi au 4e rang des mois de mars les plus chauds, ex aequo avec 2001 et 1981», a détaillé le bilan.