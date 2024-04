Orages : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dix-huit départements de la pointe nord de la France ont été placés en vigilance jaune, ce jeudi 4 avril, pour des risques d’«orages», annonce Météo-France.

Des orages à prévoir sur l’Hexagone. La cellule vigilance de Météo France a placé 18 départements de la moitié nord du pays en vigilance jaune pour des risques d'orages, ce jeudi 4 avril 2024. Les précipitations devraient démarrer tôt dans la matinée et se prolonger jusqu'en début de soirée.

Dans le détail, le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure, la Seine-Maritime, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise, la Somme, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et le Bas-Rhin, ont tous été placés en vigilance jaune.

Ces orages interviennent alors que la France pourrait bientôt être touchée par les «derechos», des systèmes orageux s’étendant sur plus de 100 kilomètres et parcourant des distances de plus de 400 kilomètres. Ce phénomène - assez courant en Amérique du Sud, mais très rare en Europe - désigne un orage très puissant qui se déplace tout droit, d’où ce nom «derecho» qui signifie «droit» en espagnol.