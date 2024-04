Allergies au pollen : Voici les 68 départements placés en alerte rouge

Avec les températures douces dans l’Hexagone, et à l’approche du printemps, les pollens sont de plus en plus présents sur le territoire. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), 68 départements métropolitains sont placés en alerte rouge depuis mardi.

Le mois d’avril est arrivé avec son lot de pollens. Au total, 68 départements sont placés en alerte rouge pollen par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), et 25 départements en alerte jaune. Au total, seuls trois départements sont en alerte verte, pour risque «faible» : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l’Ariège.

Bulletin publié le 2 avril 2024 / © RNSA

Selon le RNSA, ce sont notamment les pollens de bouleau qui sont responsables du risque élevé d’allergie dans de nombreux départements de la moitié nord du pays. «Dans le Sud-Est, le mélange des pollens de Cupressacées (cyprès...), chêne, platane et pariétaires (urticacées) donnera un risque d'allergie élevé dans plusieurs départements. Sur la façade ouest on retrouvera aussi des pollens de graminées avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen», a notamment précisé l’organisme.

Face aux pollens, plusieurs gestes peuvent être adoptés en cas d’allergie. Le Réseau national de surveillance aérobiologique préconise notamment de bien rincer ses cheveux en rentrant chez soi et aérer son domicile pendant au moins 10 minutes. En extérieur, il est conseillé d’éviter les activités qui peuvent engendrer une surexposition aux pollens, comme le jardinage, ou encore éviter de faire sécher son linge en extérieur.

Pour mieux vous protéger des pollens et limiter votre exposition, voici quelques conseils pratiques...#pollens #allergies #bonsgestes #Sante



Prenez soin de vous et restez informés ! pic.twitter.com/wP4dwoZlaz — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) April 3, 2024

«Soyez encore plus attentif à ces recommandations en cas de pics de pollution atmosphérique et n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé (médecin généraliste, allergologue…) en cas d’aggravation des symptômes», a précisé le RNSA.

Le retour de la pluie permettra toutefois de réduire les allergies dans certains départements, mais gare au vent, qui risque de disperser le pollen dans l’air.