Crues : 37 départements maintenus en vigilance jaune

Ce vendredi, Météo-France a levé la vigilance orange crues des départements de l'Yonne et l'Aube. Cependant, 37 sont toujours sous vigilance jaune.

Selon le dernier bulletin de Météo-France, publié ce vendredi, le département de l'Yonne et celui de l'Aube ne sont plus en vigilance orange aux crues.

37 départements restent néanmoins placés sous vigilance jaune par Météo-France pour cette journée de vendredi. Le Finistère, l'Eure, le Calvados, l'Orne, la Mayenne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde et la Dordogne sont concernés sur la façade ouest du pays.

Sur la façade est, au centre et au nord du pays, sont concernés le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, les Ardennes, l'Oise, le Val-d'Oise, les Yvelines, Paris, l'Essonne, la Marne, la Seine-et-Marne, la Meuse et la Moselle.

Mais aussi, l'Aube, l'Yonne, les Vosges, la Haute-Marne, le Loiret, la Côte-d'Or, le Cher, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier et le Rhône.

Dans l'ensemble, la journée sera printanière sur l'ensemble de l'hexagone. Quelques pluies sont tout de même attendues dans le nord-ouest du pays et les nuages devraient rester présents.

Côté températures, ces dernières sont comprises entre 8 et 22° C dans la matinée et 14 et 28° C dans l'après-midi. Les maximales seront enregistrées dans le sud-ouest et les minimales dans la partie nord du pays.