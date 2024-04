Formation des professeurs, budget, enseignement des mathématiques… Ce que devrait annoncer Emmanuel Macron ce vendredi

En déplacement à l’école primaire d’application Blanche et au laboratoire académique de formation autisme (LAB9A) dans le 9e arrondissement de Paris ce vendredi, le président de la République Emmanuel Macron devrait en profiter pour faire des annonces importantes sur le thème de l’Éducation.

Des mesures attendues dans un secteur éducatif en proie à de vives tensions. Face à la montée des actes de violence à l’école et à la baisse du niveau global des élèves constatée ces dernières années, Emmanuel Macron a érigé l’éducation comme l’une des priorités de son quinquennat.

Dans cette optique, le chef de l’État a prévu de visiter ce vendredi matin, en compagnie de la ministre de l’Éducation Nicole Belloubet, l’école primaire d’application Blanche et le laboratoire académique de formation autisme (LAB9A) dans le 9e arrondissement de Paris.

D’après les informations du Parisien, le président de la République devrait aussi en profiter pour faire des annonces importantes concernant le budget de l’Éducation nationale, la formation des enseignants et les méthodes d’enseignement des mathématiques.

Un coup de pouce au Pacte enseignant envisagé

Ainsi, Emmanuel Macron devrait annoncer en premier lieu une rallonge de 98 millions d’euros octroyée au Pacte enseignant dès septembre prochain. Ce dispositif, mis sur pied en septembre dernier pour favoriser le soutien scolaire des élèves en difficulté, avait été budgété à près de 750 millions d’euros lors de la rentrée dernière.

«C’est la preuve qu’en période difficile pour les finances de l’État, on ne sacrifie pas nos élèves et on continue de soutenir les enseignants», a soufflé l’Élysée au quotidien régional.

Une réforme de la formation des enseignants prévue

La seconde annonce de poids attendue demain devrait être celle de la réforme de la formation des enseignants du premier et du second degré. Une Licence devrait donc être créée pour les apprentis professeurs des écoles et une autre pour ceux souhaitant exercer dans les collèges ou les lycées.

L’exécutif souhaiterait créer dès la rentrée 2025 des écoles normales du XXIe siècle dédiées à la formation des professeurs des écoles, mais aussi un système de formation permettant d’entrer plus vite dans la vie active via des stages rémunérés.

La généralisation de la méthode de Singapour pour les maths en primaire

Le gouvernement ambitionnerait enfin d’imposer la généralisation dès la rentrée 2025 dans tout le primaire de la méthode dite «de Singapour» sur l’enseignement des mathématiques. Cette mesure devrait d’ailleurs être mise en application dans les classes de CP et CE1 dès septembre prochain.

Cette méthode, utilisée aux quatre coins du monde depuis quatre décennies, est basée sur une approche plus concrète de la matière. Sa maitrise sera aussi enseignée dans la formation des futurs professeurs afin de permettre de relever le niveau des élèves français au classement international Pisa.