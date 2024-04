RER C : Ile-de-France Mobilités annonce un plan de 4 milliards d'euros d'investissements pour améliorer la ligne

Ile-de-France Mobilités (IdFM) a annoncé ce mercredi 3 avril dans un communiqué un plan d’investissements, courant jusqu’en 2035 et estimé à 4 milliards d’euros, pour l’amélioration de la ligne C. Cette décision doit permettre d’augmenter la régularité des trains sur une ligne amenée à se densifier dans les années à venir.

Un investissement de grande ampleur. A l’issue du vote de son schéma directeur, Ile-de-France Mobilités (IdFM) a dévoilé dans un communiqué relayé ce mercredi un plan d’investissements s’étalant jusqu’en 2035, dont le coût a été chiffré à 4 milliards d’euros.

Île-de-France Mobilités a voté lors de son #conseilIDFM un plan d’investissement de 4 milliards d’euros pour transformer la ligne #RERC.





Objectif : stopper la baisse de performance et améliorer durablement sa régularité.





On vous explique : https://t.co/ysCEzStA4z pic.twitter.com/H9pp44Onmq — IDF Mobilités (@IDFmobilites) April 3, 2024

L’objectif énoncé par l'autorité organisatrice de la mobilité pour la région est clair concernant la ligne empruntée chaque jour par 540.000 voyageurs : «stopper la baisse de performance et améliorer durablement sa régularité».

Pour justifier sa dépense sur cet axe, elle a également regretté que «l’offre réalisée est en-deçà de la commande d’Île-de-France Mobilités depuis de nombreux mois (inférieur à 90% de ponctualité)». Elle a conclu son argumentaire par une mise en garde sur la hausse programmée de la fréquentation sur les branches sud et ouest dans les prochaines années.

Des trains nouvelle génération sur toute la ligne dès 2033

Ce plan d’investissements, débattu depuis février 2022 avec les collectivités locales et les associations, va finalement reposer sur trois axes définis conjointement. Le premier étant le renouvellement des trains, le second portant sur la modernisation et la régénération des infrastructures, le troisième ciblant l’offre adaptée proposée par IdFM.

L’une des décisions majeures prise dans ce cadre a été l’annonce du renouvellement de l’ensemble du matériel roulant du RER C, qui se traduira par le déploiement de trains de nouvelle génération sur toute la ligne dès 2033.