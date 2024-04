Vents violents : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 18 départements en vigilance jaune vents violents pour ce jeudi 4 avril.

«Un flux d'ouest perturbé persiste» sur le pays ce jeudi 4 avril, d'après Météo-France. 18 départements ont d'ailleurs été placés en vigilance jaune vents violents pour la journée. Les rafales seront souvent accompagnées de pluie, notamment sur la moitié nord du pays.

Les départements concernés par cette vigilance jaune sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Marne, l'Oise, l'Eure, la Seine-Maritime, le Calvados, l'Orne, la Manche, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan.

Il est question d'«un vent de sud-ouest à 70 km/h» au Nord, où les «passages pluvieux et courtes accalmies» se succéderont toute la journée, d'après Météo-France. Des giboulées sont attendues et pourront parfois être orageuses, notamment près de la Manche et au nord de la Seine, et les maximales varieront entre 15 et 19°C.

Le temps sera bien plus sec sur la moitié sud du pays et les températures y seront douces, avec des maximales entre 20 et 24°C, voire 25 ou 26 localement, sur les Pyrénées-Atlantiques. Cette douceur se propagera sur la majeure partie du pays vendredi et un pic de chaleur est même attendu samedi.