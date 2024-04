Formation des enseignants : Emmanuel Macron annonce un changement majeur à partir de «l'année prochaine»

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi un changement important dans la formation des enseignants à partir de «l'année prochaine».

Une mesure pour tenter de remédier à une crise de recrutement des professeurs. Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi un changement dans la formation des enseignants dès «l'année prochaine». Ainsi, «le concours pour entrer sera passé à la fin de la Licence», soit à bac +3 au lieu de la première ou deuxième année de Master actuellement, a déclaré le chef de l'État lors d'un déplacement dans une école à Paris (Île-de-France).

«Mieux former» et «mieux préparer»

Plus précisément, le locataire de l'Élysée a annoncé la création de licences «de préparation au professorat des écoles», qui seront accessibles directement après le baccalauréat. «On va monter en charge dès l'année prochaine et en fait sur deux ou trois ans, on va le systématiser», a promis Emmanuel Macron. Objectif : que le dispositif soit généralisé pour les générations futures.

Le locataire de l'Élysée, a ensuite rappelé que la formation des enseignants était une «nécessité». Mais encore faut-il attirer des candidats. Grâce à cet allégement du parcours de formation, l'exécutif ambitionne «de bien mieux former, de mieux préparer (...) et de mieux reconnaître aussi nos compatriotes qui veulent s'engager dans ce métier», a ainsi estimé Emmanuel Macron.

La crise du recrutement ne date pas d'hier dans l'Éducation nationale. Pap Ndiaye et son successeur Gabriel Attal avaient d'ailleurs déjà esquissé l'hypothèse d'un retour du concours à bac +3, lorsqu'ils officiaient rue de Grenelle. À la rentrée de septembre 2023, 3.163 postes de professeurs n'avaient pas été pourvus dans l'enseignement public.