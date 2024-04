Vents violents : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune vents violents pour la journée du samedi 6 avril.

Ce samedi 6 avril, le temps sera quasiment estival, avec des températures élevées, mais ventée, notamment dans le sud du pays, prévoit Météo-France. En effet, il soufflera de 60 à 70 km/h dans l'ouest du pays, de 60 à 80 km/h du Lyonnais au Val de Saône ainsi que sur le relief du Massif central, de 70 à 90 km/h plus au sud et plus de 100 km/h sur le relief des Pyrénées, avec du déferlement en moyenne montagne.

© Météo-France

Les départements concernés par la vigilance jaune vents violents : Finistère, les Côtes-d'Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Manche, le Calvados, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, le Tarn, l’Aveyron, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Loire, la Saône-et-Loire, le Rhône, l’Ain et l’Isère.

Les températures minimales seront comprises entre 8 et 14 °C d'est en ouest, mais grimperont déjà à 22 °C sur le Pays Basque. En Bretagne et vers le Roussillon, on prévoit 16 à 21 °C en journée, les températures maximales atteindront des valeurs quasi estivales, comprises entre 24 et 27 °C, localement 28 à 30 du Centre et du Limousin à l'Aquitaine.