Emploi : voici les 9 régions les plus touchées par le chômage en France

L'INSEE a publié cette semaine le classement par régions des taux de chômage les plus élevés au 3e trimestre de l'année 2023. Les DROM-TOM sont particulièrement touchés, ainsi que plusieurs régions métropolitaines.

Les régions françaises ne sont pas toutes égales face au chômage. Une étude de l'INSEE, publiée par Statista mercredi 3 avril dernier, a révélé le taux de chômage par région, au 3e trimestre de l'année 2023. À l'échelle nationale, ce taux s'élève à 7,5 % pour l'ensemble du territoire, hors Mayotte.

Certaines régions obtiennent des taux de chômage plus bas que la moyenne, à l'instar des Pays de la Loire (5,9 %), la Bretagne (6,1 %) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (6,4 %), mais d'autres territoires voient ce pourcentage doubler, voire tripler.

Île-de-France et Normandie

Les régions Île-de-France et Normandie ont partagé le même taux de chômage, à savoir 7,0 %, au 3e trimestre de l'année 2023.

Grand Est

Le taux de chômage enregistré dans la région du Grand Est à l'avant-dernier trimestre de l'année 2023 est de 7,4 %, soit quelques dixièmes en dessous de la moyenne nationale (hors Mayotte).

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans la région PACA, le taux de chômage s'est élevé à 8,2 % au 3e trimestre de l'année 2023.

Occitanie

La région occitane a obtenu, elle, un taux de chômage de 8,9 % à la mi-fin 2023.

Hauts-de-France

Dans la région du nord de la France, le taux de chômage à l'avant-dernier trimestre de 2023 était de 9,2 %. Les Hauts-de-France représentent la région métropolitaine où le taux de chômage est le plus élevé.

Martinique

Selon l'étude de l'INSEE, le taux de chômage en Martinique a été enregistré à 9,9 % au 3e trimestre de 2023.

Guyane

Le territoire guyannais enregistre un taux de chômage de 12,1 % à l'avant-dernier trimestre de l'année 2023.

Guadeloupe

En Guadeloupe, le taux de chômage était de 17,4 % en mi-fin 2023.

LA Réunion

L'île de la Réunion est le territoire français qui enregistre le taux de chômage le plus élevé au 3e trimestre de l'année 2023, avec un pourcentage de 20,2 %, soit deux fois plus qu'en Martinique, et presque trois fois plus qu'en Île-de-France.