Sondage : 38% des Français placent le pouvoir d'achat parmi les enjeux prioritaires des Européennes

À trois mois des élections européennes, l’Institut CSA a publié, ce dimanche 7 avril, un sondage mené pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, sur les enjeux prioritaires de cette campagne. Au total, 38 % des Français considèrent le pouvoir d’achat comme une priorité, notamment devant l'immigration et l'environnement.

Un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD englobe plusieurs enjeux principaux pour la campagne des élections européennes, qui auront lieu du jeudi 6 au dimanche 9 juin. Parmi eux, le pouvoir d’achat s'affiche en tête des priorités, selon 38% des Français.

En effet, la hausse généralisée des prix inquiète grandement, bien que la courbe de l'inflation ait pu faire penser le contraire. En novembre dernier, celle-ci montait à 3,4 % sur un an, soit son niveau le plus bas depuis 2022.

Neuf autres enjeux figurent aussi parmi les propositions. On apprend ainsi que 29% des Français sondés ont choisi l’immigration et l’environnement, suivi de l’insécurité à 24%. La santé et les inégalités sociales arrivent ensuite avec 19%, contre 16% pour le terrorisme. Puis, sont placés l’emploi, l’école et le logement avec respectivement 10, 9 et 5%.

Si la majorité des sondés placent le pouvoir d’achat en tête, la différence n’est que très légère entre les femmes (40%) et les hommes (36%). Cependant, le point qui rassemble le moins les deux genres est l’environnement, avec 32% d’hommes et 26% de femmes. À l’inverse, une majorité féminine s’est orientée à 22% vers la santé, contre 16% du côté masculin.

Pour ce qui est des catégories socio-professionnelles, CSP+, CSP- et inactifs se sont plus ou moins bien accordés. Néanmoins, les CSP- sont 44 % à placer le pouvoir d'achat en tête de leur préoccupation, quand 35 % des CSP+ le font. A l'inverse, environ un tiers (34 %) des CSP+ place l'immigration juste derrière le pouvoir d'achat parmi ses préoccupations, tandis que seulement 23% des CSP- s'en inquiètent.

Côté tranches d’âges, les 35-49 ans ont voté, à 46 %, pour le pouvoir d’achat, bien que seuls 23 % des 18-24 ans les aient rejoints. 35% des 65 ans et plus mettent quant à eux l'immigration au centre de leurs inquiétudes. Toutefois, le point sur lequel s’accorde la majorité des 18-24 et 35-49 ans, avec 15 %, est la question du logement, tandis qu'un maximum de 3% des 50-64 ans et 65 ans et plus s’en inquiètent également.

La gauche et la droite s’accordent sur certains enjeux

Côté politique désormais, une fois de plus le pouvoir d’achat semble rassembler. La gauche et la droite oscillent entre 34 et 36%, avec une légère différence de la part du centre avec 29%. Avec des pourcentages largement plus bas, l'enjeu du logement met pareillement d’accord, avec respectivement 8 et 4 %.

Mais, c’est sans grande surprise l’immigration qui divise le plus. La gauche estime cet enjeu important à 10 %, contre 51% du côté de la droite. À l’inverse, les inégalités sociales gagnent du terrain sur l’échiquier politique gauche avec un total de 38 % et seulement 9% à droite.

L’environnement figure aussi parmi les sujets qui divisent, étant placé à 44% parmi les enjeux principaux des sondés de gauche, alors que la droite ne le privilégie qu’à 17%.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, le 4 et 5 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.013 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.