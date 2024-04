Vagues-submersion : 4 départements placés en vigilance orange ce mardi

Dans un contexte de grandes marées et avec l'arrivée de la dépression Pierrick, Météo-France a placé le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'lle-et-Vilaine et la Manche en vigilance orange pour vagues-submersion.

Avec l’arrivée de la dépression Pierrick, Météo-France a placé le Finistère les Côtes-d'Armor, l'lle-et-Vilaine et la Manche en vigilance orange pour vagues-submersion. Cette dépression est également accompagnée de vents très forts «de secteur ouest au large de la pointe bretonne», précise le service météorologique. «Dans le même temps, une houle de nord-ouest se propage dans le golfe de Gascogne», a ajouté ce dernier.

Ces rafales provoqueront de fortes vagues de sud-ouest qui atteindront le littoral nord de la façade atlantique en fin de journée de ce lundi 8 avril. L’ouest du Finistère sera particulièrement touché par ce phénomène.

«De plus, les niveaux d'eau sont élevés avec des coefficients de marée en hausse (109 à la pleine mer de 18h) et une surélévation du niveau de la mer due aux conditions atmosphériques (surcote)», a expliqué Météo-France ajoutant que «la conjonction de ces très fortes vagues et de ces niveaux d'eau élevés va entraîner des submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral du Finistère».

Les autorités en alerte

Onze départements dont, la Vendée, la Seine-Maritime, le Morbihan ou encore le Pas-de-Calais sont quant à eux en vigilance jaune. En effet, «les niveaux d'eau élevés sont susceptibles de provoquer des submersions marines par débordement sur la Seine-Maritime dans la nuit de lundi à mardi», a précisé Météo-France.

Dans ce contexte, les autorités anticipent et alertent les habitants de ces zones. La préfecture maritime de la Manche a donc appelé, via un communiqué de presse partagé sur son compte X, à la plus grande prudence.

«Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide», a-t-elle écrit rappelant que «344 personnes se sont déjà retrouvées isolées» en 2023 à la suite de ce phénomène.