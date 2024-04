«Si demain Vladimir Poutine gagne en Ukraine, il attaquera potentiellement d'autres pays de l'UE», affirme Valérie Hayer

«Si demain Vladimir Poutine gagne en Ukraine, il attaquera potentiellement d'autres pays de l'UE», a affirmé Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux élections européennes 2024. Dans son face-à-face avec Marion Maréchal, elle a également soutenu que le président russe «attaque notre modèle» et procède à de la «déstabilisation».

Le conflit russo-ukrainien au cœur des débats pour les élections européennes 2024. Ce lundi 8 avril, Valérie Hayer et Marion Maréchal, les têtes de liste Renaissance et Reconquête, ont débattu dans un face-à-face sur CNEWS. La représentante de la majorité a défendu le travail effectué à Bruxelles pour la défense de l'Europe.

«Nous insistons au Parlement européen pour créer cette Europe de la Défense, en tant que complément de l'Otan. Quand on est arrivé au Parlement européen, on était un peu isolé quand on disait qu'il fallait accélérer là-dessus. Malheureusement, l'actualité nous a rattrapés et nos alliés sont désormais ouverts à cette Europe de la Défense», a expliqué Valérie Hayer.

Celle-ci a soutenu que «c'est en aidant les Ukrainiens que l'on contribuera à notre souveraineté» et a voulu rappeler le «symbole» que représente une «adhésion à l'Otan et l'élargissement de l'Union européenne (UE)».

«L'union européenne nous garantit la paix»

«L'Ukraine se défend, évidemment, pour récupérer son intégrité territoriale, mais elle se bat pour nos valeurs de démocratie, de paix. Cette guerre nous rappelle à quel point notre projet européen est fort. On a bâti l'Europe pour préserver un monde de paix et l'UE, pour le moment, nous le garantit.»

De même, la tête de liste de Renaissance a défendu la position géostratégique de la France sur le conflit. «Pour créer les conditions de la paix, il faut qu'on se prépare à la guerre, à jouer le rapport de force avec Vladimir Poutine, parce que lui ne nous fera pas de cadeaux. Si demain Vladimir Poutine gagne en Ukraine, il n'en restera pas là et potentiellement, il attaquera d'autres pays membres de l'Union européenne», a-t-elle affirmé sur le plateau de CNEWS.

Elle a également assuré que «les Ukrainiens ont remercié Emmanuel Macron d'avoir eu un propos jouant sur le rapport de force et qui a changé les termes du débat». Pour elle, le message adressé à Vladimir Poutine est «clair» : «On ne fixe pas nous-même des lignes rouges, nous avons compris le rapport de force et nous serons jusqu'au bout avec les Ukrainiens».