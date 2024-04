Tempête Pierrick : départements en vigilance vagues-submersion, vents violents ou crues… A quoi faut-il s’attendre dans les prochaines heures ?

La tempête Pierrick fait un passage remarqué dans l’Hexagone à partir de ce lundi en fin de journée. De nombreux départements sont directement concernés par des vigilances émises par Météo France.

Le nord de la France en première ligne face à l’arrivée de la dépression. La tempête Pierrick, annoncée par Météo-France dans son bulletin de dimanche, va toucher les côtes du nord de l’Hexagone dès ce lundi en fin de journée.

Météo-France a prévu un risque de grêle à Rouen. Dans la soirée, des orages devraient éclater des Hauts-de-France jusqu’à l’Occitanie, en passant par Reims (Marne), Auxerre (Yonne), Vichy (Allier) ou encore Aurillac (Cantal). Un risque de grêle a aussi été identifié par ce lundi soir à Tarbes (Hautes-Pyrénées).

© Météo-France

Plus globalement, plusieurs alertes jaune ou orange ont été émises par Météo-France pour l’ensemble du pays concernant des risques de vents violents, crues ou vagues-submersion.

25 départements en vigilance contre le vent violent

L’organisme a placé le Finistère en vigilance orange contre le vent violent pour ce lundi, ainsi que 24 autres en alerte jaune pour le même motif.

© Météo-France

On y retrouve le Calvados, la Manche, les Cotes-d’Armor, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne, l’Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Cantal, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l’Ain, la Drôme, l’Isère et la Savoie.

La tempête Pierrick, touchant actuellement l’Angleterre, devrait affecter le littoral breton et normand dans les prochaines heures en se déplaçant en direction de la Mer du Nord.

© Ventusky

D’après le site spécialisé Ventusky, des vents violents avoisinant les 100 km/h devraient souffler juste au-dessus de Brest ce lundi à 20h. La dépression devrait ensuite se diriger au fil de la nuit en direction de l’Europe du Nord, atteignant notamment le Belgique en fin de matinée ce mardi.

Alerte orange vagues-submersion dans le Finistère

La tempête Pierrick, qui va circuler depuis l’Angleterre en direction de la mer du Nord, va occasionner de fortes rafales de vent sur les côtes bretonnes et manchoises. Ces bourrasques, conjuguées aux grandes marées, devraient générer de fortes vagues sur une grande partie du littoral nordiste.

Météo-France a alerté sur le risque important de vagues-submersion dans le Finistère (alerte orange) ce lundi, mais aussi à un degré moindre dans le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée.

Dès mardi matin, 7 départements seront en vigilance orange : le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais et la Somme, en raison de la marée haute prévue ce mardi matin.

5 départements placés en vigilance orange aux crues

Les phénomènes décrits plus haut auront également un impact sur le risque de crues des cours d’eau français. Les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, particulièrement menacés par ce risque notamment au niveau de l’aval de la Seine, ont été placés en vigilance orange dans ce domaine jusqu’à mardi.

© Vigicrues

D’après le site Vigicrues, «les coefficients de marée en hausse, concomitants à des débits élevés sur la Seine, vont provoquer des débordements importants lors des pleines mers attendues dans les prochaines vingt-quatre heures entre le marégraphe de Rouen et le marégraphe de Duclair».

Les départements de la Charente-Maritime, la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques ont également été placés en vigilance orange crues pour ce lundi et ce mardi. Trois cours d’eau seront ainsi particulièrement scrutés, à savoir la confluence Garonne-Dordogne, la confluence Adour-Nive et l’estuaire de la Gironde.

Le premier en raison de «débordements modérés à importants sur le secteur de Libourne et Bordeaux pour les prochaines marées hautes. Le second à cause de «débordements modérés à importants attendus lors des prochaines marées hautes de lundi et mardi sur le secteur de Bayonne Pont Blanc (Nive)». Le dernier pour «des débordements modérés à importants lors des pleines mers de lundi et mardi sur le secteur de Pauillac».