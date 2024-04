Tempête Pierrick : voici les 6 départements en vigilance orange ce lundi

Dans son bulletin de 16h, Météo-France a placé ce lundi six départements en vigilance orange pour des risques de crues, vagues-submersion et/ou vents violents. Onze départements seront concernés le mardi 9 avril.

Après un week-end d’accalmie, la pluie est de retour sur l’Hexagone et avec elle la reprise des risques de crues et vagues-subermersion dans certains départements.

Ce lundi, Météo-France a placé six départements en alerte orange : la Seine-Maritime, l'Eure, la Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, pour crues, et le Finistère, pour vents violents et vagues-submersion.

Selon Vigicrues, «des débordements importants sont attendus durant les prochaines pleines mers sur la Seine aval, la Seudre, l'estuaire de la Gironde, la confluence Garonne - Dordogne et la confluence Adour - Nive du fait des coefficients de marée élevés, des surcotes marines et des débits importants des cours d'eau»

La dépression Pierrick, qui traverse ce lundi le nord-ouest de la France, va entraîner de nombreux orages, mais également être à l'origine d'un vent très fort. Météo-France prévoit des rafales jusqu'à 130 km/h sur la pointe bretonne et appelle à la prudence.

Mardi 9 avril, onze départements seront concernés par une vigilance orange crues et/ou vagues-submersion : les cinq placés en alerte dès lundi, ainsi que le Pas-de-Calais, la Somme, la Manche, l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Armor.