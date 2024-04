Cannabis : une nouvelle ville française veut expérimenter la légalisation

À l'image de l'Allemagne, qui a légalisé depuis le 1er avril le cannabis à usage récréatif, la ville de Bègles (Gironde) veut franchir le pas. Le maire écologiste Clément Rossignol-Puech entend faire de sa commune le premier territoire d'expérimentation français.

Vers une hypothétique légalisation du cannabis en France ? C'est en tout cas ce que souhaite le maire EELV de Bègles (Gironde), Clément Rossignol-Puech, qui veut que sa commune devienne «un lieu d’expérimentation pour la production, la vente et la consommation du cannabis».

En octobre 2023, la municipalité de Bègles avait établi un comité consultatif. Ce dernier était constitué de 15 habitants tirés au sort et 15 professionnels du secteur afin de «constituer un cahier d’expérimentation qui posera les contours d’une expérimentation locale». Un cahier avait été transmis au président de la République Emmanuel Macron.

Mais le chef de l'État a remis le courrier au ministre de l'Intérieur Gérald Damarnin qui a choisi la posture de la fermeté. «Malgré une consommation de cannabis encore très élevée en France, l'augmentation de celle-ci depuis des dizaines d'années n'est pas inéluctable, et il est possible d'inverser la tendance par une stratégie ferme de répression et de prévention», s'est défendu le locataire de la place Beauvau.

À l'échelle nationale, cette politique s'est traduite par la mise en place des opérations «Place nette», qui ont permis l'interpellation de plusieurs milliers de personnes dans plusieurs communes du territoire.

«Je suis comme tous les maires, confronté aux enjeux de trafics de stupéfiants. Certes, Bègles n’est pas Marseille, mais nous aussi, on sent monter la violence. J’ai obtenu deux opérations des "stups" il y a trois ans, deux réseaux ont été démantelés, mais ils se sont reconstitués aussitôt derrière. Les producteurs et la demande sont toujours là», a dit Clément Rossignol-Puech dans les colonnes de Sud Ouest.

La commune de Bègles n'est pas la seule à vouloir procéder à une telle expérimentation. Alors que la légalisation a été adoptée en Allemagne depuis le 1er avril, Strasbourg avait déjà annoncé vouloir expérimenter la méthode allemande.