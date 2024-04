Déficit public : «On est dans une gabegie de l’Etat», estime la numéro 2 LR aux élections européennes Céline Imart

Invitée de la Grande Interview CNEWS-Europe 1, la numéro 2 des Républicains pour les élections européennes, Céline Imart, est revenue sur le déficit public, estimant que l'«on est dans une gabegie de l'Etat».

Ce mercredi 10 avril, Céline Imart, numéro 2 des Républicains pour les élections européennes, était l’invitée de la Grande Interview de CNEWS et Europe 1. Interrogée sur le déficit public, elle a estimé que le «budget qui a été présenté, on savait déjà qu’il ne pouvait pas être tenu».

«Aujourd'hui, on voit un gouvernement qui fait la leçon aux chefs d’entreprise et qui est d’une incurie incroyable. La motion de censure sera clairement votée si on doit aller vers les poches des Français ou si on doit racler les fonds des tiroirs», a expliqué Céline Imart.

«Là, ce n’est plus possible. On est dans une gabegie de l’Etat. Ce dernier est incapable de dire qu’il a un problème avec son train de vie et est incapable de dire qu’il faut qu’il baisse son niveau de dépenses. Nous avons clairement exprimé les lignes rouges qui sont au nombre de trois», a-t-elle ajouté.

Pour Céline Imart, «si ces lignes rouges sont franchies, la motion de censure sera votée sans que notre main ne tremble». «Il ne faut pas augmenter d’un centime les impôts des Français, il ne faut pas toucher à l’indexation des retraites et il ne faut pas s’attaquer à nos services publics essentiels comme la santé», a conclu la numéro 2 des Républicains pour les Européennes.