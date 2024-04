Maladie de Parkinson : voici les 5 signes qui doivent vous alerter

La maladie de Parkinson, dont la journée mondiale se tient ce jeudi 11 avril, touche près de 200.000 personnes en France. Elle ne peut pas être guérie pour l'heure, mais il est possible de ralentir son développement. C’est pourquoi il est essentiel de détecter rapidement les premiers symptômes.

Tremblement au repos

L'un des symptômes les plus connus et identifiables de la maladie de Parkinson est le tremblement. Il se manifeste généralement au repos et ne touche qu'un côté du corps. Il affecte surtout les bras et les mains, mais peut également toucher les lèvres et le menton, et s'arrête le plus souvent lorsque le patient se met en mouvement.

Il peut également rester pendant plusieurs mois de façon intermittente, c'est-à-dire qu'il apparaît ou disparaît selon les périodes. Et ce n'est que dans un second temps que les tremblements deviennent bilatéraux, en sachant que ce symptôme n'est pas systématique car près de 30% des malades ne le présentent pas.

L'Akinésie

Autre signe : l'akinésie, ou la lenteur dans les mouvements. Ce symptôme, très handicapant au quotidien, interfère dans toutes les activités du patient. La marche est ralentie, elle se fait alors à petit pas, et les bras n'accompagnent plus naturellement le mouvement du corps.

Des difficultés pour se lever d'une chaise ou pour sortir de son lit peuvent également apparaître. De même, le visage se fait moins expressif. Les paupières clignent de moins en moins et les traits du visage se figent. L'écriture de la personne peut aussi changer, elle est plus lente, plus petite et plus serrée.

L'hypertonie

Un autre symptôme de la maladie est l'enraidissement du corps et les douleurs articulaires. L'hypertonie peut toucher tous les muscles, même si les épaules et les hanches, ou encore la zone autour de la colonne vertébrale, sont les plus fréquemment affectés. Ces douleurs et ses tensions musculaires peuvent pousser le patient à se pencher vers l'avant.

La dépression

La perte de motivation, voir l'état dépressif, qui survient chez plus de la moitié des patients, doit également alerter. En effet, la maladie de Parkinson se caractérise par un déficit de dopamine, aussi appelée «hormone du bonheur». Ce neurotransmetteur est impliqué dans le contrôle moteur, l'attention, le plaisir ou encore la motivation.

Les troubles du sommeil

Plusieurs études montrent un lien entre les rêves agités et l'apparition de la maladie de Parkinson. Ces songes peuvent survenir jusqu'à vingt ans avant que la maladie ne se déclare. Ils surviennent le plus généralement dans la phase de sommeil dit «paradoxal». Phase pendant laquelle les muscles sont paralysés. Et selon France Parkinson, plus de 50% des personnes ayant la maladie de Parkinson souffrent d'insomnie chronique. Il s'agit surtout de longues périodes de réveil la nuit (en moyenne, le tiers de la nuit) et de réveils trop matinaux.