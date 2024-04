Narcotrafic : «La drogue est la plus grande menace sécuritaire que notre pays connaît et va connaître», affirme Gérald Darmanin

Auditionné ce mercredi par la commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé que la drogue était «la plus grande menace sécuritaire que notre pays connaît et allait connaître», allant jusqu'à juger que même «le terrorisme faisait moins de morts».

«Le lien entre le terrorisme et la drogue est évident». Ce mercredi 10 avril, Gérald Darmanin était invité à répondre aux questions des sénateurs de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France.

Le ministre de l’Intérieur a très rapidement évoqué les dangers de ce fléau, considérant qu’il «est la plus grande menace sécuritaire que notre pays connaît et va connaître», déclarant que même «le terrorisme faisait moins de morts».

Dès son arrivée à Beauvau en 2020, Gérald Darmanin avait décidé de mettre «la lutte contre la drogue» en «tête» de ses «priorités», car elle permet «de lutter contre les autres délinquances».

Une lutte féroce sur tout le territoire

Pour accentuer cette guerre contre les trafiquants de drogue, le gouvernement a lancé une vaste opération appelée «Place nette», qui a pour objectif de mobiliser, sur un court laps de temps, des effectifs de police considérables, pour organiser de véritables opérations coup-de-poing de lutte anti-drogue, avec des interpellations, saisies, perquisitions et des fouilles dans des points de deal.

L’exécutif avait plusieurs fois indiqué vouloir augmenter le nombre de ces opérations dans toute la France, jugeant le dispositif efficace.

Auditionné devant cette même commission sénatoriale ce mardi, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, avait indiqué que «365 personnes» avaient été «déférées devant la justice, dont plus de la moitié en comparution immédiate», ces trois dernières semaines.

Dimanche dernier, Gérald Darmanin avait lui indiqué que 7.177 personnes avaient été interpellées depuis six mois dans le cadre de ces opérations, avec 3,6 tonnes de drogue, plusieurs centaines d’armes, et plus de 11 millions d’euros d’avoirs criminels saisis.