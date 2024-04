Qu'est-ce qu'un site classé Seveso ?

Une explosion suivie d’un incendie ont eu lieu ce mercredi dans une usine de l’Hérault, classée Seveso. Ce terme renvoie à une directive européenne sur les sites industriels à risque.

L'usine de l'entreprise Saipol, dans l'Hérault, où une explosion suivie d'un incendie ont eu lieu ce mercredi est classée Seveso. Ce terme fait référence à une directive européenne, qui renvoie à un événement bien réel.

Ce règlement se base en effet sur la catastrophe de Seveso, qui a eu lieu en 1976 en Lombardie, dans le nord de l'Italie. En raison d'un accident, un nuage de produits toxiques s'est échappé d'une usine chimique et a contaminé plusieurs villes alentours, dont celle de Seveso.

Le bilan a été lourd : près de 200 personnes contaminées (même si aucune n'est décédée sur le moment), des dizaines de milliers d'animaux abattus et une grave pollution des sols ainsi que de l'environnement, a conduit l'Europe à mieux encadrer l'activité industrielle en milieu urbain. La directive a finalement vu le jour en 1982. Au fil du temps, elle a évolué et est devenue «Seveso 2» en 1986, puis «Seveso 3» en 2015.

Deux seuils de classement

Résultat : les usines sont classées «Seveso seuil bas» ou en «Seveso seuil haut» selon leur dangerosité, c'est-à-dire suivant la quantité et le type de produits utilisés. A titre d'exemple, un établissement qui stocke à partir de 2.500 tonnes de pétrole est classé «seuil bas». Puis, au-delà de 25.000 tonnes, il passe en «seuil haut». Idem pour l'essence.

En France, en 2023, on comptait 1.300 sites Seveso : 600 en «seuil bas» et 700 sites «en seuil haut» :

A l'échelle de l'Union Européene, cette directive concerne environ 10.000 établissements. A noter que les sites militaires et nucléaires ne sont pas concernés.

Plusieurs catastrophes dans des sites Seveso ont marqué l'histoire : celle de l'usine chimique Schweizerhalle, près de Bâle, en Suisse, qui a gravement pollué le fleuve du Rhin en 1986, le désastre d'Enschede, dans un site de productions de feux d'artifices qui a fait 23 morts et près d'un millier de blessés en 2000, l'explosion de l'usine AZF en 2001 à Toulouse, qui a fait 31 victimes et 2.500 blessés, ou plus récemment, l'incendie dans l'usine Lubrizol de Rouen en 2019.