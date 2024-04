Rappel de produits : attention ces ballons sauteurs licorne sont dangereux pour les enfants

Un rappel de produits concernant des ballons sauteurs pour enfants a été lancé mardi 9 avril par la plate-forme Rappel Conso, car ils contiennent des substances cancérogènes.

Qui aurait pu penser que les licornes pouvaient être dangereuses ? Mardi 9 avril, le site gouvernemental Rappel Conso a partagé un rappel de produits, lancé par le grossiste en jouet pour enfants Bernard Bimbeloterie BBI, à propos de ballons sauteurs licorne qui contiennent des substances cancérogènes.

Vendus entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 dans les fêtes foraines, mais aussi par des commerçants et des associations d’écoles, ces ballons sauteurs licorne, emballés dans des sachets individuels en plastique, sont rappelés dans la France entière pour un risque d’intoxication à cause de la «présence de substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques».

#RappelProduit Ballon sauteur Licorne-LG IMPORTS





Risques: Intoxication





Motif: présence de substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Manquement à la réglementation Norme NF EN71-1: Le mot Attention ne précède pas l'exclusion d'âge 0-36 mois https://t.co/WfA4l2W6gp pic.twitter.com/upUEZVknT0 — RappelConso (@RappelConso) April 9, 2024

Pour plus de détails, il s’agit du produit 4744, dont le lot porte l’identification 205A023005, vendu par l’importateur LG Imports. Toutes les personnes détentrices de ces ballons sauteurs licorne sont priées de ne plus les utiliser et de les détruire.

Dangereux si contact avec la bouche ou la peau

La plate-forme gouvernementale qui met en ligne les données relatives aux rappels des produits en France a précisé que ces ballons sauteurs manquaient «à la réglementation Norme NF-EN71-1», qui spécifie «les exigences et les méthodes d’essai applicables à la migration de composants chimiques, qui peuvent être contenus dans les matériaux entrant dans la fabrication des jouets», explique l’Afnor.

En effet, certains éléments entrant dans la composition de ces ballons sauteurs peuvent se révéler dangereux si les enfants viennent à les lécher, les sucer, les ingérer ou encore s’ils entrent en contact prolongé avec la peau.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter l’acquéreur à l’origine de la vente à des distributeurs, LG Imports, au 02 14 60 05 50.