Vents violents : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour vents violents ce mercredi 10 avril, dans le Sud de la France.

Pour ce mercredi 10 avril, Météo-France a classé 7 départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents.

© Météo-France

Sont concernés les Pyrénées-Orientales, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, et l’Ardèche.

Un mistral et une tramontane forts sont attendus autour du golfe du Lion, avec des rafales jusqu’à 80 à 100 km/h. Toutefois, le soleil y sera généreux.

«En Corse, les averses sont plus fréquentes, et parfois orageuses», indique le bulletin de Météo-France.

Côté températures, les maximales prévues pour ce mercredi sont de 13 °C à Brest, Cherbourg et Clermont-Ferrand, 14 °C à Lyon et à Dijon, 15 °C à Toulouse, Rennes, Limoges et Nancy, 16 °C à Biarritz, Tours, Nantes, Strasbourg et Lille, 17 °C à Paris, Marseille, Nice, Ajaccio et Bordeaux, et 18 °C à Perpignan.